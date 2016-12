Damit das Partyoutfit sitzt: Blitzdiät für Silvester

Blitzdiät für das Silvesteroutfit



Oh nein! Wir haben schon geahnt, dass die Waage nach den Feiertagen Schreckliches anzeigen wird. Aber dass es so schlimm wird, hätten wir nicht gedacht. Wie soll da noch das tolle, neue Silvesteroutfit passen? Überall kneift und zwickt es.



Ein Notfallplan muss her - und zwar schnell! Zum Glück kann man tatsächlich ein, zwei Kilo in recht kurzer Zeit abnehmen. Allerdings hält man das neue Gewicht nur, wenn man danach seine Ernährung langfristig umstellt, weniger Plätzchen nascht und öfter zu Gemüse und Obst greift.



Auf den nächsten Seiten findet ihr die besten Tipps, wie ihr rechtzeitig zu Silvester ins Partyoutfit passt und danach euer Gewicht haltet.



Bild: © iStock