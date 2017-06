Dein Browser kann dieses Video nicht abspielen.

Frisuren zum Selbermachen: Lässiger Hippie-Look fürs Festival

Coachella, Glastonbury oder Hurricane: Musik-Festivals haben ihre ganz eigene Atmosphäre - und ihre Besucher ihren ganz eigenen Look! Unser Vorschlag: lässige Wellen im Hippie-Style mit Blumen-Haarband. Sie sind kein Festival-Fan? Kein Problem, diese Frisur eignet sich genauso gut für einen Abend im Beach-Club oder eine entspannte Strandhochzeit.



Wie Sie die Wellen ins Haar zaubern, zeigt Ihnen Friseurmeisterin Britta Nürnberg in unserem Video. Alles, was Sie dafür brauchen ist ein Glätteisen, dessen Oberseiten gerundet und beheizt sind. Damit das Hitzestyling die Haare nicht zu sehr strapaziert, vorher Hitzespray auftragen!



Mehr Informationen zu Britta Nürnberg finden Sie hier.