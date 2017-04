Standard Augen-Make-up war gestern! Am Wochenende und auf Partys kann es um die Augen-Gegend ruhig auch mal etwas bunter zugehen. Dieses Tutorial zeigt, dass man deshalb nicht gleich aussieht, als wär man in einen Farbtopf gefallen. Das Zauberwort bei diesem Make-Up heißt: Verblenden! Die einzelnen Farben müssen mit einem sauberen Pinsel so gekonnt miteinander verblendet werden, dass die Farben zwar noch gut zu erkennen, die Übergänge aber schön weich sind. Viel Spaß!