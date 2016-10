In 100 Tagen zu einem neuen Leben: Dieses Mutter-Tochter-Duo sagt den Kilos gemeinsam den Kampf an

In nur 100 Tagen wollen sie ihr bisheriges Leben mit Sport und gesundem Essen auf den Kopf stellen. Gelingt es ihnen?

Als Mutter Cheryl 125 Kilogramm auf die Waage bringt und ihre erst 17-jährige Tochter Tessa bereits über 90 Kilogramm wiegt, haben die beiden Frauen genug. Genug vom Dick-Sein, genug von ständiger Atemnot - und vor allem haben sie genug davon, ihre Gesundheit täglich aufs Spiel zu setzen. Die beiden sehen das Video einer Frau, die innerhalb von 100 Tagen ihr Leben umkrempelt und mit Sport und der richtigen Ernährung die Kilos schmelzen lässt. Dann wollen sich Cheryl und Tessa auch der 'Giveit100'-Challenge stellen.

"Meine Kinder machen sich Sorgen um mich, weil ich so schwer geworden bin", so Mutter Cheryl in einem Video vor Antritt der Challenge. "Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Sie hängen an mir. Ich bin alles, was sie haben. Ich esse, wenn es mir nicht gut geht, und leider kommt meine Tochter nach mir. Ich möchte nicht, dass sie ein Leben lang damit zu kämpfen hat."

​Cheryl arbeitet als Krankenschwester in 12-Stunden-Schichten in der Notaufnahme. Ihr Job ist stressig, Zeit zum Essen hat sie fast nie. Und trotzdem beißt sie sich durch. Sie geht gemeinsam mit ihrer Tochter regelmäßig ins Fitnessstudio, sie gehen laufen und vor allem machen sie sich Gedanken über ihr Essen. Sie kaufen frisches Gemüse, Salate und planen ihre Mahlzeiten.

Nach gerade einmal 100 Tagen hat Cheryl auf diese Weise 21 Kilo und Tochter Tessa fast 16 Kilo verloren. Und selbstverständlich haben die beiden an diesem Punkt nicht einfach aufgehört. Sie haben erkannt, dass sie sich mit Sport und gesunder Ernährung nicht nur besser fühlen, sondern dass es ihnen Spaß macht.

​Heute wiegt Tochter Tessa nur noch 68 Kilo und Mama Cheryl nur noch 75 Kilo. Die drastische Veränderung der beiden ist wirklich beeindruckend. Und ihr Zusammenhalt inspirierend. Wenn ihr die Reise der beiden weiterhin mitverfolgen wollt, schaut am besten auf ihrer Facebook-Seite vorbei.

Den Anfang ihrer Reise und die ersten Erfolge nach den 100 Tagen der Challange könnt ihr euch auch in einem Video anschauen.