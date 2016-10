Diese 102-Jährige hatte noch einen großen Wunsch - dann nahm die Polizei sie fest

Das kann man fast nicht glauben...

Mit 102 Jahren hat Edie Simms schon so einiges erlebt: Kinder, Enkelkinder, Reisen, Hochzeiten, Abschiede, Umzüge. Das Leben hat es aber immer gut gemeint mit ihr. Vielleicht hatte sie deshalb auch einen ganz besonderen Wunsch, den sie gern von ihrer Löffelliste streichen wollte. Denn Edies großer Traum war es, einmal von der Polizei verhaftet und in Handschellen abgeführt zu werden.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Edie hatte diesen Wunsch über viele Jahre. Nun hat sich das Polizei-Department von St. Louis erbarmt und der alten Dame diesen Wunsch erfüllt. Vielleicht auch deshalb, weil Edie in den letzten Jahren reichlich an das Senior Center gespendet hat.

​Am 30. September fuhren die Beamten also bei Edies Seniorenheim vor, legten der erfreuten alten Dame Handschellen an, führten sie zum Polizeiwagen und setzten sie wie eine Verbrecherin auf den Rücksitz. Was für die einen nun klingt, wie der schrecklichste Tag in ihrem Leben, bereitete der alten Dame einen Heidenspaß​​.

Nach einer Runde im Polizeiauto durch die Stadt lieferten die Beamten Edie schließlich wieder an ihrem Wohnsitz ab. Die hat anschließend gleich ein Häkchen auf ihrer Löffelliste gesetzt und den Beamten und allen anderen Anwesenden noch einen wichtigen Rat mit auf den Weg gegeben: "Mach weiter, was auch immer es ist. Mach weiter. Und leiste ein bisschen für deine Gemeinschaft. Denn manchmal bist du die einzige Person, mit der eine Person am Tag spricht."

Eine großartige alte Dame, der wir noch viele weitere tolle Erlebnisse wünschen und die hoffentlich noch vielen Menschen ein großes Lächeln ins Gesicht zaubern wird.

Ein kleines Video von Edies ungewöhnlicher Spritztour findet ihr hier.