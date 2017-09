Absoluter Albtraum: Gleich 6 Hochzeitsgäste tragen das gleiche Kleid

Es ist der Albtraum einer jeden Frau, bei einer öffentlichen Veranstaltung eine andere Frau im gleichen Outfit zu sehen. Aber was tut man, wenn gleich FÜNF andere das gleiche Kleid tragen?

Es gibt Momente im Leben einer Frau, die wird das andere Geschlecht vermutlich nie verstehen. Einer dieser "Erdboden tu' dich auf"-Momente ist es, bei einer Party, Gala oder Hochzeit eingeladen zu sein und feststellen zu müssen, dass ein anderer Gast exakt das Gleiche trägt. Was sich nun aber auf einer australischen Hochzeit zugetragen hat, kommt einem Mode-Albtraum gleich.

"Ich habe von zwei oder drei Frauen gehört, die das gleiche Kleid tragen sollten", erinnert sich die Braut, Julia Mammone. Doch dann die Überraschung: Tatsächlich sind es gleich SECHS Frauen, die im gleichen Kleid zu Julias Hochzeit erscheinen. "Das kann man sich nicht ausdenken", so Julia. Denn bei den Mode-Sechslingen handelt es sich entgegen aller Vermutungen nicht um die Brautjungfern.

Die schwarz-weißen Spitzenkleider der Partygäste waren alle, wie sollte es auch anders sein, nicht nur von derselben Marke, sondern wurden tatsächlich auch im selben Geschäft gekauft.

"Es war ein verfluchter Albtraum"

"Ich musste zweimal hinsehen als ich angekommen war und meine Cousine auf der anderen Seite des Raums im selben Kleid sah", erinnert sich Debbie Speranza. "Und sie bewegte ihre Lippen auch nur zu einem 'Oh mein Gott.' Und das nächste was wir sahen, waren noch vier anderen Frauen in dem gleichen verdammten Kleid. Es war ein verfluchter Albtraum."

Aber all der Ärger über die Doppelgängerinnen half nichts. Statt sich den ganzen Abend zu ärgern und sich den Spaß an der Party nehmen zu lassen, entschieden sich die Frauen, es mit einer ordentlichen Portion Humor zu nehmen.

Deshalb schossen sie kurzerhand ein Foto mit der Braut. Mit dem Zusatz, "Nein, wir sind nicht die Brautjungfern", postete Debbie das Bild bei Facebook und in Windeseile hat es bis heute fast schon 50.000 Likes gesammelt.

Und was lernen wir daraus: Bist du irgendwo eingeladen und musst dir noch ein schickes Outfit kaufen, frage in der Boutique deines Vertrauens am besten immer, wie viele Frauen das gleiche Kleid schon gekauft haben. Wenn das gut Stück besonders in den letzten Wochen rasanten Absatz gefunden hat, dann lass lieber die Finger davon. Es sei denn du möchtest ein ähnliches Bild haben wie Debbie und ihre Styling-Doppelgängerinnen.

