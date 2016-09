Nicht nur was für Jungs: Dieses 8-jährige Mädchen stellt selbst Profi-Skater in den Schatten

Oh, und ihr kleiner Bruder folgt ihr auf dem Fuße.

Girl-Power hat einen neuen Namen: Sky Brown. Das kleine 8-jährige Mädchen inspiriert aktuell nämlich Menschen weltweit. Und zwar mit ihren Fähigkeiten auf dem Skateboard.

Erst im letzten Monat war sie mit ihren 8 Jahren die jüngste Teilnehmerin, die je bei einem internationalen Skate-Turnier teilgenommen hat. Klar, dass die stolzen Eltern der Kleinen jeden ihrer Schritte bei Instagram dokumentieren.

Ihr Papa Stu erzählte in einem Interview mit 'BuzzFeed', dass Sky schon auf dem Skateboard stand, bevor sie überhaupt laufen konnte. Im letzten Jahr, also mit gerade einmal sieben Jahren, überredete sie ihre Eltern, sie am Exposure-Festival in Kalifornien teilnehmen zu lassen - dem größten Skate-Festival für Frauen.

Tatsächlich errichte Sky mit ihrer ersten Teilnahme gleich den dritten Platz und durfte somit gemeinsam mit einigen ihrer größten Skate-Heldinnen auf dem Treppchen stehen.

​​Auch wenn die kleine ein riesen Talent ist und schon erste Erfolge feiern konnte, so erzählt ihr Vater, hat sie trotzdem gemerkt, dass Menschen sie anders behandeln, als beispielsweise skatende Jungs in ihrem Alter. Doch Sky lässt sich nicht unterkriegen und nimmt fiese Kommentare oder Hänseleien als Ansporn, nur noch besser zu werden.

​"Ich schwöre dir, du hast noch nie eine 8-Jährige gesehen, die so leidenschaftlich tut, was sie liebt. Als ihr Vater bin ich einfach so stolz auf sie, und was auch immer sie in der Zukunft machen oder sein will, ich weiß, sie wird es mit vollem Einsatz tun."

Und Sky ist nicht die einzige in der Familie, der das Skateboard an den Füßen klebt. Auch ihr kleiner Bruder Ocean, gerade mal 5 Jahre alt, hat schon einige Tricks drauf.​

Die beiden leben gemeinsam mit ihren Eltern in Miyazaki, Japan. In der letzten Zeit waren sie aber viel unterwegs und haben der Welt ihre Talente gezeigt. Wir sind uns ganz sicher, wir haben heute nicht das letzte Mal von ihnen gehört!