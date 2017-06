Das perfekte Brautkleid: Diese 93-Jährige bittet das Netz um Hilfe

Auch im Alter weiß man eben nicht immer alles.

Die Weisheit liegt ja bekanntlich im Alter. Das trifft aber leider nicht auf alle Bereiche des Lebens zu. Denn wenn es um die Liebe geht, sind wir auch jenseits der 50, 60 oder 70 keine Experten.

Das beweist uns aktuell die 93-jährige Sylvia aus Australien. Bei der Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid lässt sie nämlich die Internetgemeinde darüber entscheiden, welches das richtige für sie ist.

Was soll Sylvia bei ihrer Hochzeit tragen?

Sylvia, 93 Jahre alt, kam mit ihren Brautjungfern in unseren Laden, um ein Hochzeitskleid für ihre Juli-Hochzeit mit Frank, 88 Jahre, auszusuchen. Sie leben zusammen in einem Altenheim.

Sylvia und Frank kennen sich seit 20 Jahren und Frank hat Sylvia schon oft gefragt, ob sie seine Frau werden möchte. Doch Sylvia hatte immer "Nein" gesagt, weil sie dachte, es sei ihrem verstorbenen ersten Ehemann respektlos gegenüber, wenn sie ihren Namen ändern würde.



Vor einem Jahr wurde Sylvia krank und zog nach Canberra, um bei ihrer Familie zu sein. Frank dachte, alle Hoffnung wäre verloren. Doch Sylvia erholte sich, fand Frank wieder, der in Adelaide lebte, und überzeugte ihn davon, zu ihr nach Canberra zu ziehen.

Vor ein paar Monaten zog Frank zu ihr und bat sie erneut, seine Frau zu werden. Sylvia, die erfahren hatte, dass man bei einer Hochzeit nicht seinen Namen wechseln musste, sagte endlich "Ja".



Wir sind begeistert eine kleine Rolle in Sylvias Liebesgeschichte zu spielen - und denken, ihr werdet es auch sein.

Also, was soll Sylvia bei ihrer Hochzeit tragen?

Der Laden 'Birdnest', den Sylvia gemeinsam mit ihren Brautjungfern aufgesucht hatte, war sehr gerührt von der Liebesgeschichte der rüstigen Renterin. Weil sie sich nicht entscheiden konnte, welches Kleid sie bei der Hochzeit mit ihrem Frank tragen soll, schlugen sie ihr vor, einfach viele entscheiden zu lassen.

Bis heute haben über 10.000 Menschen ihre Meinung zum perfekten Hochzeitskleid abgegeben. Unser Favorit bisher stammt von User Sue Webeck:

"Das Leben ist kurz. Nimm alle 4! Eines für die Zeremonie, eines für den Empfang, eines für die Hochzeitsreise und eines für alle Fälle. Ich wünsche Sylvia und Frank ein wundervolles gemeinsames Leben."

Wenn ihr Sylvia selbst bei der Qual der Wahl helfen wollt, dann hinterlasst doch einfach euren Kommentar unter dem Bild. Sylvia und Frank werden sehr dankbar sein.