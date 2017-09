Ein Opa steckt dem kleinen Jungen Geld zu - der Grund dafür bricht uns einfach das Herz

Eine wirklich zuckersüße Geste - doch sie ist ebenso traurig.

Als Alyssa Hacker kürzlich mit ihrem kleinen Sohn Owen einkaufen war, ahnte sie nicht, dass der Ausflug in Tränen enden würde - aber nicht etwa in denen ihres Kleinen, sondern ihren eigenen. Denn wie so oft beäugte Owen Spielzeuge, die er gerne hätte, als Mama und Sohn plötzlich ein alter Mann begegnet.

In einem Beitrag auf der Facebook-Seite 'Love What Matters' teilt die Mutter die rührende Geschichte, die der Begegnung folgte...

Diese Mama hat gerade mitten im Supermarkt geweint. Wir waren einkaufen und warteten auf Oma, als wir ein paar Dinosaurier fanden. Owen schnappte sich alle 3 und wir waren gerade dabei auszusuchen, welchen er haben wollte, als Owen urplötzlich einem alten Mann, der an uns vorbei lief, "HI" zurief.



​Der Mann drehte sich um und sagte, "Hallo du Süßer," und begann mit Owen und den Dinosaurier zu spielen. Wegen der verrückten Welt, in der wir leben, war ich schon etwas zögerlich, als er Owen so nah kam.



Der Mann holte seinen Geldbeutel hervor, zog 20 Dollar heraus, steckte sie in die kleine Tasche in Owens Oberteil und sagte: "Ich habe letzte Woche meinen 2-jährigen Enkel verloren. Nehmen Sie dieses Geld und kaufen Sie dem Jungen alle drei Dinos."



Er tätschelte Owens Rücken, wischte seine Tränen vom Gesicht und ging davon. Owen rief ihm, "Danke," hinterher. Es gibt immer noch gute Menschen auf dieser Welt!

Da haben auch wir gleich wieder Pipi in den Augen. Die Geschichte von dem alten Mann, dem kleinen Owen und den kuscheligen Dinos ist ebenso wunderschön wie einfach nur traurig.