Süß vs. sexy: Dieser Kleine imitiert die Modelfotos seines Onkels

Diese Mama nutzt Instagram, um sexy Modelfotos ihres Bruders mit unfassbar witzigen Imitationen ihres 18 Monate alten Sohnes zu vergleichen.

Eines Tages im Dezember 2016 weigerte sich der 18 Monate alte Augie, sich richtig anziehen zu lassen. Wie er so durch die Wohnung lief, mit seinem T-Shirt nur halb zugeknöpft, erinnerte er seine Mutter Katina Behm plötzlich an einen der Instagram-Schnappschüsse ihres Bruders Aristotle, der als Model arbeitet.

Die Mama schnappte sich eine Kamera, fotografierte Augie und erstellte eine Collage aus dem Foto von Augie und dem Foto von Aris. Die Gegenüberstellung schickte sie ihrer Familie - versehen mit der Frage: "Wem steht es besser?"

Die Familie fand die Fotos zum Totlachen und verlangte nach mehr. Katina durchsuchte das Instagram-Profil ihres Bruders und überlegte, in welchem Outfit sie Augie als nächstes ablichten könnte. Sie entschied sich für ein Foto von Aris in einer roten Badehose und mit einem Paar Sneaker, die um seinen Hals hängen.

Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody Ein Beitrag geteilt von Augie and Aris (@babyandthebody) am 13. Mär 2017 um 13:13 Uhr

Aus Familienspaß wird ein großer Instagram-Auftritt

Dann folgten aufgeknöpfte Holzfällerhemden und weiße Badehosen, die Katina bei Augie durch eine Windel ersetzte. "Jeden Montag gab es ein neues Foto von Augie, wie er Aris imitiert", erzählt die Mutter im Gespräch mit

'Yahoo Lifestyle'. "Meine Familie fragte weiterhin nach mehr Fotos, also kreierte ich einen Instagram-Account, um sie alle zu sammeln." 'Babyandthebody' war geboren.

"Meistens shooten wir im Kindergarten. Augie hat immer mehr Spaß daran", sagt Katina. "Wenn ich ihn gegen die Wand lehne, lächelt er." Während Augie sich nach dem Shooting entspannt, sitzt seine Zwillingsschwester Delphie auf Mamas Schoß, um ihr bei der Bildbearbeitung zu helfen.

"Sie ist meine Beleuchtungsassistentin", meint die Insta-Mama. Aus ihrem Sohn ein professionelles Kindermodel zu machen, sei nicht ihre Absicht. "Es ist alles nur Spaß und ein Weg, um meinen kleinen Bruder ein bisschen aufzuziehen, auf den ich sehr stolz bin", erklärt sie.

Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody #springforwardrequiresatrippledoseofcoffee Ein Beitrag geteilt von Augie and Aris (@babyandthebody) am 13. Mär 2017 um 14:46 Uhr

Aris unterstützt die Idee seiner Schwester

"Es ist total in Ordnung für mich, dass sie sich über mich lustig macht", sagte Aris selbst im Gespräch mit 'TODAY'. Die Fotos findet der Model-Onkel extrem lustig, veröffentlicht sie oft sogar auf seinem eigenen Instagram-Account.

"Ich muss immer lachen, wenn ich mir vorstelle, wie sie versucht, Augie dazu zu bringen, das zu tun, was sie möchte. Es ist witzig, wie viel Aufwand sie offensichtlich betreibt, um passende Kleidung zu finden." Über das Talent seines Neffen sagt er: "Er bekommt seine Posen hin und lernt das Model-Handwerk."

Meistens imitiert Katina einfach die Fotos ihres Bruders. Aber manchmal gibt es auch einen Rollentausch. "Einmal schickte mit Katina ein Foto von Augie, auf dem sein Mund voller Torte war. Also habe ich das gleiche gemacht", erzählt Aris.

Happy Monday! (role reversal) #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody #smashcake #ohdearwhathaveidone Ein Beitrag geteilt von Augie and Aris (@babyandthebody) am 28. Aug 2017 um 6:41 Uhr

Selbst Oma ist angetan von Aris und Augie

Zwar hat der Augies Imitations-Account inzwischen über 5.000 Follower, doch sein wohl größter Fan ist Katinas 88-jährige Oma. Sie ist mehr als angetan von den Modelaktivitäten ihres Ur-Enkels - und bekommt die Bilder immer schon einen Tag früher per E-Mail.

"Ich schicke ihr Sonntagabend das Foto und rufe sie an und sie fragt: 'Ist es so weit?'", sagt Katina. "Also rennt sie nach oben, mit mir am Telefon, weil sie möchte, dass ich am Telefon bin, wenn sie die Fotos anschaut."

Happy Monday! #mcm #whoworeitbetter #augiebear #unclesneezer #augieandaris #babyandthebody #cupofjoeandagoodbook Ein Beitrag geteilt von Augie and Aris (@babyandthebody) am 13. Mär 2017 um 13:16 Uhr

Eine wirklich niedliche Idee - und auf jeden Fall UNSER neuer liebster Insta-Account!