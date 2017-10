Das heiße Bad am Abend kann noch viel mehr als nur für Entspannung sorgen. Wir verraten euch, wie beim himmlischen Nichtstun sogar Pfunde purzeln können.

Es klingt fast zu schön um wahr zu sein: Die britische Loughborough University hat in einer Studie herausgefunden, dass ein heißes Bad dieselbe Anzahl Kalorien verbrennen kann, wie eine halbe Stunde Laufen.

Jetzt schmeißt aber eure Laufschuhe nicht direkt in die Ecke und lasst euch ein Bad ein, denn einen klitzekleinen Haken gibt es dann doch.

Tatsächlich, so fanden die Wissenschaftler heraus, verbrennt der Körper bei einem Bad in 40 Grad heißem Wasser und einer Dauer von einer ganzen Stunde (Ob das jetzt ein Haken oder ein Plus ist?) dieselbe Anzahl Kalorien wie eine halbe Stunde Laufen.

140 Kalorien in einer Stunde

Der Grund für das Verbrennen von rund 140 Kalorien ist natürlich das heiße Wasser, welches die Körpertemperatur während der Badezeit um 1 Grad Celsius ansteigen lässt und den Energieumsatz des Körpers steigert.

Dabei, so fanden die Wissenschaftler heraus, hat das heiße Bad auch einen positiven Effekt auf den Blutzuckerspiegel. Denn auch nach dem Essen war der Blutzuckerspiegel bei den Badenden um 10 Prozent geringer als der einer sporttreibenden Vergleichsgruppe.

Und das war noch längst nicht alles. Denn die regelmäßige Erhöhung der Körpertemperatur (durch Sport oder eben das Baden oder auch die Sauna) kann auch chronische Entzündungen mindern, stärkt das Herz-Kreislauf-System und kann erhöhten Blutdruck reduzieren.

Wir schlagen also vor, in Anbetracht des nahenden Herbstwetters, die Laufschuhe auch mal stehen zu lassen und sich dafür lieber ein heißes Bad zu gönnen. Für ganz Ausgefuchste noch ein kleiner Zusatz: Wenn ihr euch in der Badewanne sechs Stückchen Schokolade gönnt, dann kommt ihr beim Verlassen des heißen Bades bei 0 raus. Aber das nur als kleine Rand-Notiz...

Noch mehr zum Thema Sport und Entspannung

Fitness mit Spaßfaktor! Die 5 besten Sportarten für Sportmuffel



Stress lass nach! Die 10 besten Tipps zum Entspannen