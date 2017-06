Da kann wirklich gar nichts mehr schief gehen, oder?

Keine Ahnung wie es euch geht, aber in der Regel koche ich Dinge, die einfach gelingen, weil ich sie schon tausendfach zubereitet habe. Das Problem an neuen Rezepten ist für mich das Neue, das Ungewisse. Wie muss ich welche Zutaten zubereiten? Wie würze ich? Was mache ich am besten in welcher Reihenfolge?

Doch damit ist nun Schluss! Denn der schwedische Möbelriese IKEA hat etwas entwickelt, das selbst den faulsten und unbegabtesten Menschen zum Meisterkoch werden lässt: kochbares Rezept-Papier. Klingt eigenartig? Dann lass es dir mal erklären.

Tatsächlich hat IKEA eine Art Backpapier mit dem Rezept und den dafür notwendigen Zutaten bedruckt.

Anhand der eingezeichneten Größe der Kreise und Formen kann man die Menge an beispielsweise Salz, Pfeffer oder Knoblauch ganz einfach abmessen.

Hat man schließlich alle Zutaten fein säuberlich auf den dafür vorgesehenen Platz gelegt, macht man aus dem Papier eine schöne Rolle und legt diese für die vorgegebene Zeit in den Ofen.

Und was man dann kreiert hat, ist ein wohlig aussehendes und garantiert auch lecker schmeckendes Mahl, das man seinen Gästen ohne schlechtes Gewissen und als garantiert selbstgekocht kredenzen kann. Die Farbe auf dem Papier ist selbstverständlich Lebensmittelfarbe.

Ganz uneigennützig ist das Rezeptpapier aber nicht. Denn IKEA verkauft jedes einzelne Produkt, welches für die 4 Rezepte des Rezepte-Bogens benötigt werden, im eigenen Lebensmittel-Laden.

Jetzt fahrt aber nicht alle in Scharen zum Möbelriesen, denn bisher gab es die 'Cook This Page'-Rezepte nur für eine Promo-Aktion in Kanada. Wir hoffen jedoch, dass es die tollen Kochseiten auch bald bei uns geben wird.

Das Video zum kochbaren Rezeptpapier:

Loading...

Würdet ihr das ausprobieren oder kocht ihr dann doch lieber mit Kochbuch, Küchenwaage und Töpfen?