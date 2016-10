Diese Vorher-Nachher-Bilder beweisen: So sehr verändert das richtige Licht unser Aussehen!

Mehr Schein als Sein? Die richtige Beleuchtung kann eine ganze Menge verändern.

In den sozialen Netzwerken, und ganz besonders auf Instagram, ist es unglaublich einfach geworden, sein eigenes Aussehen auf Bildern so anzupassen, wie man es gerne hätte. Belichtung, Winkel, Make-up und Photoshop machen es möglich. Doch es gibt auch noch ehrliche Menschen auf Instagram - wie zum Beispiel Jess.

Die 26-Jährige möchte ihren Followern zeigen, wie echte Körper aussehen. Dabei zeigt sie ihren Bauch, auch wenn er nicht perfekt flach aussieht, und spricht auch ganz offen über ihre "Makel", die eben nicht perfekt sind. Obwohl sie gleichzeitig über Fitness und Ernährung und ihren Weg zu einem gesünderen Leben berichtet.

Als Jess kürzlich ein Vorher-Nachher-Foto postete, um ihren Fortschritt in den letzten Monaten zu sprechen, wunderten sich viele Nutzer über ihre offenbar geglättete Cellulite - und wollten wissen, wie sie das geschafft hatte. Andere warfen ihr sogar vor, sie habe das Foto retuschiert.

​Doch nichts von alle dem ist der Fall, wie Jess in einem nachfolgenden Bild erklärt. Dort zeigt sie nämlich zum Beweis wieder eine Gegenüberstellung. Nur diesmal sind die Bilder im Abstand von nur wenigen Tagen geschossen worden. Der einzige wirkliche Unterschied? Die Beleuchtung vom Foto.

"Gestern habe ich so viele Fragen dazu bekommen, wie ich es geschafft habe, meine Cellulite loszuwerden, und ich wollte nur mit euch teilen, dass ich noch immer Cellulite habe! Diese Bilder sind im Abstand von SECHS Tagen entstanden", schreibt Jess. "Ich war einfach in wirklich vorteilhaftem Licht, als das neuste Foto geschossen wurde, deshalb sah meine Cellulite glatter aus."

Cellulite hin oder her - Jess betont weiterhin aber auch, dass diese kleinen Makel sie nicht stören, denn sie machen sie zu der Person, die sie ist. "Du bist nicht deine Cellulite und du bist nicht deine Fehler", so die Bloggerin. "Wir sind alle fehlerhaft und das macht uns zu einzigartigen Personen. Diese Fehler verleihen dir eine wunderschöne Verletzlichkeit - also akzeptiere dein unvollkommenes DU."

Die offene, ehrliche Art wie Jess über ihren Körper spricht, ist wirklich inspirierend. Kein Wunder, dass die junge Amerikanerin bereits fast 120.000 Abonnenten bei Instagram hat. Und die loben sie für ihre Offenheit. "Es ist toll, wie du dich selbst und andere dazu anregst, sich auf ihre eigenen Ziele zu konzentrieren, anstatt auf das, was andere sagen", schreibt eine Nutzerin.

Wenn ihr mehr von Jess erfahren wollt, schaut doch auf ihrer Instagram-Seite vorbei.