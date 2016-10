Die Botschaft dieser 7-Jährigen mit Downsyndrom inspiriert Menschen auf der ganzen Welt

Sofia lebt mit Trisomie-21 und möchte ein besseres Bewusstsein für Menschen mit Downsyndrom schaffen.

Die kleine Sofia hatte keinen einfachen Start ins Leben. Das Mädchen wurde mit dem Downsyndrom geboren und gleich nach ihrer Geburt von ihren leiblichen Eltern verstoßen. Ihr erstes Lebensjahr verbrachte sie in einem Waisenhaus in der Ukraine.

2010 erfuhr Jennifer Sanchez aus Kalifornien von dem Waisenmädchen und ihre Familie ​beschloss gleich, Sofia zu adoptieren. Der jüngste von Jennifers drei biologischen Söhnen kam ebenfalls mit dem Downsyndrom auf die Welt und deshalb fühlte sie sich dem kleinen Mädchen gleich verbunden.

Seitdem teilt Jennifer regelmäßig Bilder und Updates von der heute 7-jährigen Sofia und ihrer Familie auf Instagram. Sofia bemüht sich dabei besonders, mehr Bewusstsein für Menschen mit Downsyndrom zu schaffen. So wie zum Beispiel in dieser herzerwärmenden Videobotschaft, die derzeit um die Welt geht:

Sofia has a bit more to share about Down syndrome for this wonderful month of awareness! #dsawareness #changingthefaceofbeauty #itsnotscaryatall Ein von Jennifer Varanini Sanchez (@jvaraninisanchez) gepostetes Video am 5. Okt 2016 um 17:20 Uhr

"Kleines Fräulein, hast du das Downsyndrom?", hört man Mama Jennifer im Video fragen. "Ja, ich habe Downsyndrom", erwidert Sofia. Als Jennifer sie dann fragt, was Downsyndrom genau ist, erwidert das Mädchen: "Es ist etwas in meinem Blut, dass runter geht. Es macht mich besonders." "Ist Downsyndrom beängstigend?", will ihre Mutter wissen. "Nein, es ist nicht beängstigend", antwortet Sofia. "Es ist aufregend."

Das Video hat bis heute über 18.000 Klicks bekommen und von überall auf der Welt sprechen Menschen Sofia und ihrer Mutter Lob aus. Kein Wunder, denn so niedlich die Botschaft der 7-Jährigen auch ist - sie ist ebenso ernst und wichtig. Denn Downsyndrom ist nichts, vor dem man sich fürchten muss. Menschen mit Trisomie-21 sind stark, intelligent, liebevoll und geduldig - und ebenso Menschen wie du und ich.