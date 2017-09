1962 heiratete ihre Großmutter in diesem Kleid - heute trägt sie es.

Die meisten Bräute stöbern schon Monate vor ihrer Hochzeit stundenlang in den verschiedensten Läden und Boutiquen, um ihr perfektes Brautkleid zu ergattern. Diesen Aufwand konnte sich Jordyn Jensen sparen, als sie ihrem Partner Dakota Cleverly das Ja-Wort gab. Denn die Braut aus Boise im US-Bundesstaat Idaho trug das Kleid, in dem schon ihre Oma vor 55 Jahren heiratete.

Jordyns Großmutter Penny Jensen trug das langärmelige Spitzenkleid bei ihrer Hochzeit 1962. Bis kurz vor ihrer Hochzeit verriet Jordyn ihrer Oma aber nicht, dass sie es tragen würde. Erst am Abend vor ihrer Trauung überraschte sie Penny in dem wunderschönen Kleid.

Die Hochzeitsfotografin Kortney Peterson war vor Ort, um den einmaligen Moment festzuhalten, in dem Jordyn Penny überraschte. Kaum erblickte die Großmutter die Braut in ihrem Kleid, war sie zu Tränen gerührt.

© Facebook / Kortney J Photo

"Es war ein unglaublich schöner Moment und alle waren einfach still", erzählt Fotografin Kortney im Gespräch mit der 'Huffington Post'. "Alle hatten sofort Tränen in den Augen."

Jordyn war es wichtig, dass ihre Großmutter das Kleid schon vorher sieht. Denn ihr Opa - und Pennys Ehemann - war schon gestorben, bevor Jordyn überhaupt geboren worden war. "Ich wollte nicht, dass sie das Kleid zum ersten Mal bei meinem Gang zum Altar sieht und einfach in Tränen ausbricht und all diese Erinnerungen sie übermannen", so die Braut im Gespräch mit der 'Inside Edition'.

Fotografin Kortney teilte die Bilder auf ihrer Facebook-Seite und später auch auf der Seite 'Love What Matters', wo sie von Tausenden geteilt und kommentiert wurden. Zurecht ernteten die wunderschönen Bilder und die tolle Geschichte hinter ihnen eine Menge Zuspruch.

Wenn ihr noch mehr von Kortney Peterson sehen wollt, schaut doch auf ihrer Webseite vorbei.