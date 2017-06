Dieser Wasserpark hat sich ein besonders tolles Konzept einfallen lassen. Denn hier kann wirklich JEDER mit dabei sein.

Jeder weiß, wie sehr Kinderaugen strahlen können, sobald sie im Sommer ein Freizeitbad betreten. Einen Tag lang dürfen sie all das tun, was ihr Herz begehrt. Sonne, Luft und Wasser mit jeder Menge Action, Spiel und Spaß. Doch nicht alle Kinder können sich gleichermaßen in den Wasserspaß stürzen. Kinder mit Handicap bleiben meist außen vor, denn kaum ein Freizeitbad ist wirklich durchgehend behindertengerecht.

Doch für einige amerikanische Kinder gibt es jetzt Grund zur Freude. Letzten Samstag war es soweit: Der weltweit erste behindertengerechte Wasserpark öffnete seine Pforten. 'Morgan’s Inspiration Island' heißt er und liegt in San Antonio, Texas.

Die Grundidee von 'Morgan’s Inspiration Island': Alle Kinder sollen im Sommer auf ihre Kosten kommen und Spaß im Wasser haben können. ALLE Kinder bedeutet hier: Jeder ist willkommen, egal ob mit Behinderungen oder ohne.

"Wir wollen, dass sich jeder bei uns wohlfühlt!"

Was so normal klingt, ist dennoch ein ganz besonders überzeugendes Konzept. Denn in welchem Freizeitbad können kleine Rolli-Fahrer, Autisten und Kinder mit Down-Syndrom überall mit hin, ohne irgendwo ausgeschlossen zu sein?

Alle Attraktionen wie eine Bootstour, Wasserfälle, Kinderbecken und kleine Pools sind problemlos mit einem Rollstuhl zu erreichen und zu nutzen. Und noch besser: Gordon Hartman, Eigentümer des Parks, hat beschlossen, dass Menschen mit Behinderung keinen Cent Eintritt bezahlen müssen.

"Wir wollen, dass sich jeder bei uns wohlfühlt", erklärte Hartman. Und zwar egal, ob die kleinen Gäste einen Tag oder eine Woche bleiben.

Gordon Hartman selbst weiß, wie kompliziert es für Kinder mit Handicap sein kann, am normalen Leben und Spaß problemlos teilhaben zu können. Er selbst hat eine behinderte Tochter. Für sie und gemeinsam mit ihr hat er jetzt das Freizeitbad für alle Kinder mit körperlichen Einschränkungen realisiert.

Es gibt sogar wasserfeste Rollstühle

Fachliche Hilfe bekam er dank eines Teams aus Ärzten, Therapeuten, Lehrern und Eltern. Sie alle halfen dabei, die nötigen Bedürfnisse ihrer Gäste zu berücksichtigen. Auch die University of Pittsburgh wurde hinzugezogen, sie stellten wasserfeste Rollstühle zur Verfügung, die Gäste im Park gegen ihre herkömmlichen Stühle tauschen können.

Wir denken, die strahlenden Kinderaugen sagen mehr als tausend Worte. Hoffen wir, dass es ganz bald einen Nachahmer dieser Idee in Deutschland geben wird. Ein tolles Konzept!