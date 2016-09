DAS ist wahre Freundschaft: Er trägt Hot Pants, damit seine Freundin zur Klausur kann

Veröffentlicht von Maike Schwinum Veröffentlicht am 29. September 2016

So einen besten Freund wünschen wir uns wohl alle!

Wir alle lieben unsere Freunde und würden fast alles für sie tun. Doch der 18-jährige Andrew Nguyen stellt uns in Sachen Selbstlosigkeit alle in den Schatten. Der Student aus dem US-Bundesstaat Texas zog nämlich im wahrsten Sinne des Wortes blank, damit seine gute Freundin Diana Le einen wichtigen Test absolvieren konnte.

Die junge Studentin trug an dem warmen Spätsommertag nämlich kurze Shorts, weil ihr entfallen war, dass sie an dem Tag einen Test im Chemielabor hatte. Dort sind kurze Hosen aus Sicherheitsgründen verboten. "Viele Labore haben eine Kleiderordnung aus Sicherheitsgründen, was bis zu einem bestimmten Grad verständlich ist", erklärt Andrew. "Die Studenten müssen lange Hosen und geschlossene Schuhe tragen, um überhaupt das Klassenzimmer betreten zu können."

Kurz vor dem Test, für den sie eifrig gelernt hatte, verfiel Diana also in Panik und fragte sämtliche Freunde und Bekannte in der Uni, ob sie eine zusätzliche Hose dabei hatten. Weil dies aber nicht der Fall war, hatte Andrew einen Einfall: Er tauschte einfach seine Hose mit Dianas Shorts. Dann wartete er fast eine Stunde lang auf dem WC bis Diana zurückkam und veröffentlichte diesen Twitter-Post:

"Meine Freundin brauchte eine Hose, um ins Labor zu kommen und einen Test zu absolvieren. Also hänge ich jetzt einfach für 50 Minuten mit kuren Shorts im Badezimmer ab."

Innerhalb kürzester Zeit wurde Andrews Post Tausende Male weitergeteilt und von allen Seiten sprachen ihm Menschen Lob für seine geniale und selbstlose Tat zu. Viele bezeichnen ihn auf Twitter nun als den "ultimativen besten Freund".

So ganz nachvollziehen kann Andrew die Begeisterung nicht, aber er freut sich, dass andere ihn als Helden des Alltags ansehen. "Ich dachte eigentlich nur, dass ich ein paar Lacher absahnen könnte, weil ich etwas Gutes für meine Freundin tue, aber auf einmal war es so ein großer Hit", so der Student.​