Deutschland im Schockzustand: Der Post einer Berlinerin spricht uns allen aus der Seele

"Meine Familie fragt mich, ob es mir gut geht und mir wird erst durch ihre verzweifelten Stimmen bewusst, wie groß das Ausmaß ist."

Scheinbar hat der Terror Deutschland erreicht. In einer schrecklichen Tat raste gestern Abend gegen 20 Uhr ein LKW auf einen Weihnachtsmarkt im Herzen Berlins und nahm mindestens 12 Menschen das Leben. Viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Noch steht nicht offiziell fest, ob es sich um einen Anschlag mit terroristischem Motiv handelt, die bisherigen Erkenntnisse der Polizei deuten jedoch stark darauf hin.

​Und plötzlich ist die Angst vor dem Terror so nahe und allgegenwärtig wie nie. Facebook-Userin und Berlinerin Nemi El-Hassan fasste in einem treffenden Post zusammen, was wir gestern Abend vermutlich alle empfanden und was uns für die nächste Zeit beschäftigen wird.

Deutschland trauert um die Toten und Verletzten und unser aller Gedanken sind bei den Angehörigen. Doch ​egal ob es sich nun um einen geplanten Anschlag oder die Wahnsinnstat eines Einzelnen handelt, was wir alle vermeiden müssen, sind vorschnelle Urteile.