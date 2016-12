Digga, Schweini und Gurken: DIESE Dinge haben die Leute 2016 am meisten gegoogelt

Das sind die häufigsten Suchbegriffe und Fragen an Google im letzten Jahr.

Suchmaschinen-Riese Google veröffentlicht jedes Jahr aufs Neue einen Jahresrückblick, in dem die häufigsten Suchbegriffe und Fragen vorgestellt werden. Das Unternehmen ermittelt, was die Menschen in den vergangenen 12 Monaten am meisten beschäftigt hat. Welche Schlagzeilen, welche Trends, welche Promis, welche Filme - es gibt nichts, was nicht in einer Top 10 aufgelistet werden kann.

Na, was glaubt ihr hat die Deutschen im vergangenen Jahr am meisten beschäftigt und interessiert? Wir klären euch auf!

Die häufigsten Suchbegriffe 2016:

1. EM 2016

2. Pokémon Go

3. iPhone 7

4. Brexit

5. Olympia

6. Tamme Hanken

7. Dschungelcamp

8. Nico Rosberg

9. David Bowie

10. Donald Trump

Die meistgesuchten Schlagzeilen:

1. Brexit

2. Donald Trump

3. US-Wahl

4. AfD

5. Brüssel

6. Nizza

7. Flüchtlinge

8. Böhmermann Gedicht

9. Hillary Clinton

10. Erdogan

Außerdem hat Google spezielle Fragen gesammelt, die die Menschen hatten. Sortiert nach dem Fragewort - "Warum", "Wie" oder "Was" - gibt es die Top 10 der Fragen, die in Deutschland 2016 am häufigsten gegoogelt wurden.

Warum?

1. Warum ist Prince gestorben?

2. Warum haben Katzen Angst vor Gurken?

3. Warum ist Italien Gruppensieger?

4. Warum Hamsterkäufe?

5. Warum Brexit?

6. Warum hat Trump gewonnen?

7. Warum hat Wales eine eigene Nationalmannschaft?

8. Warum Australien ESC?

9. Warum spielt Russland bei der EM mit?

10. Warum sitzt Kalli im Rollstuhl?

Wie?

1. Wie funktioniert Pokemon Go?

2. Wie hat Deutschland gegen Polen gespielt?

3. Wie lange dauert ein Handballspiel?

4. Wie alt ist Donald Trump?

5. Wie wird der Sommer 2016?

6. Wie alt ist Schweinsteiger?

7. Wie alt ist Helena Fürst?

8. Wie oft war Deutschland Europameister?

9. Wie viele Pokémon gibt es?

10. Wie viele Einwohner hat Island?

Was?

1. Was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt?

2. Was ist ein Putsch?

3. Was ist Pokemon Go?

4. Was ist Brexit?

5. Was ist Ceta?

6. Was sagt Russland zu Syrien?

7. Was ist ein Reichsbürger?

8. Was ist TTIP?

9. Was ist eine Paywall?

10. Was los Digga ahnma?

Wie in den letzten Jahren bereits üblich, hat Google auch ein Video veröffentlicht, dass auf das Jahr 2016 zurückblickt. Von Brexit über den US-Präsidentschaftswahlkampf bis hin zu erschreckenden Terroranschlägen überall auf der Welt, sieht man die größten medialen Ereignisse des letzten Jahres.

Schaut euch hier das Video an:

Obwohl es den meisten von uns wohl leichter fällt, negativ auf das letzte Jahr zurückzublicken, so endet der Zusammenschnitt von Google doch positiv - und macht uns ganz schön emotional! Wie blickt ihr auf 2016 zurück?