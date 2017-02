Einmalige Aufnahmen: Die beeindruckendsten Geburtsfotos 2017

Jede Geburt ist anders - und genau das macht sie so wunderbar.

Eine Geburt ist für die Mutter und ihre Familie immer ein ganz besonderes Ereignis. Kein Wunder, dass so viele Menschen heutzutage Fotografen engagieren, um den einzigartigen Tag in Bildern festzuhalten. Diese Bilder werden jährlich von der 'International Association of Professional Birth Photographers' ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr hat die Vereinigung wieder die schönsten, beeindruckendsten und tollsten Geburtsfotografien gekürt. Bei der Auswahl der Gewinner fällt vor allem eines auf: die Vielfalt. Jede Geburt ist einzigartig und anders und auf ihre Art besonders.

​Ob ein Kaiserschnitt, eine Wassergeburt oder gar die Geburt eines Babys durch eine Leihmutter - die Bilder zeigen, wie jede Art der Geburt einfach wunderschön ist. Und dass es keine richtige oder falsche Weise gibt, sein Kind zur Welt zu bringen.

Wir hoffen, ihr feiert diese tollen Aufnahmen genau so sehr, wie wir!

Der 1. Platz: "Der Weg zur Entbindung"

Gewinner in der Kategorie: "Wehen"

Gewinner in der Kategorie: "Nach der Geburt"

Gewinner in der Kategorie: "Geburtsdetails"

Weitere ehrenvolle Erwähnungen:

Seid ihr noch auf der Suche nach dem richtigen Namen?