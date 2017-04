War das schön! 10 unvergessliche Disney-Momente, an die sich wirklich JEDER erinnert

Wir unternehmen eine Reise in die Kindheit und zeigen euch die emotionalsten, lustigsten und berühmtesten Disney Magic Moments.

25 Jahre märchenhafte Träume, 25 Jahre voller Zauber, 25 Jahre großartige Unterhaltung – das Disneyland Paris feiert sein Vierteljahrhundert! Am 12. April 1992 wurde für Millionen von Menschen aus aller Welt ein Land der Träume erschaffen.



Erinnert ihr euch noch an euer erstes Mal im Park? Wie ihr das Schloss zum ersten Mal in echt sehen durftet, an wilde Fahrten in den drehenden Tassen und die Reise zum Mond im Space Mountain? Unvergesslich!



Disney hat unsere Kindheit mit so vielen emotionalen Momenten geprägt. Anlässlich des großen Geburtstags entführen wir euch in die faszinierenden Welten von Belle, Simba und Co. Schwelgt mit uns in Erinnerungen und erlebt die 10 unvergesslichsten Disney-Momente noch einmal!

1. „Hakuna Matata!"

Um die Hyänen abzulenken, legen Erdmännchen Timon und Warzenschein Pumbaa einen fetzigen Hula-Tanz hin. Timon im Bastrock und Pumba als Schinkenbraten garniert. Und wir? Wir trällern die Musik auch heute noch fröhlich vor uns her - "Hakuna Matata" hat als Lebensmotto eine ganze Generation geprägt.

2. Sinnlicher Spaghetti-Kuss

Für Straßenhund Strolch ist das wahr geworden, wonach wir uns alle sehnen: Er hat seine ganz große Liebe gefunden. Die romantische Spaghetti-Szene, bei der es zum ersten Kuss zwischen ihm und seiner Herzdame Susi kommt, dürften wohl alle Disney-Fans kennen. Definitiv unsere Nummer 1 der schönsten Disney-Liebesszenen, die uns schon vor 20 Jahren zu Tränen rührte.

3. Wilde Abenteuer auf dem Perser

Gemeinsam mit dem Straßenjungen Aladdin und Yasmin, der Tochter des Sultans, unternahmen wir einen Ausflug auf dem fliegenden Teppich und flogen durch den Sternenhimmel. Eine eindrucksvolle Szene voller Musik, farbenprächtiger Bilder und dem Gefühl, dem Alltag zu entfliehen, die uns noch heute auf Reisen in ferne Länder begleitet.

4. Einmal Prinzessin sein!

Wohl einer der größten Mädchenträume: Zuerst tanzt Cinderella mit ihrem Traumprinzen auf dem glamourösen Ball im Schloss und dann rettet er sie mit einem gläsernen Schuh aus den Fängen ihrer Stiefmutter. Ein unvergessener Disney-Moment, der uns alle irgendwie zu Prinzessinnen werden lässt.

5. Frauenpower

Frauen sind das schwächere Geschlecht? Nichts da! Dass Frauen stark sind und alles erreichen können, was sie wollen, hat uns der Disney-Film Mulan bewiesen. Um ihren kranken Vater den Weg in den Krieg zu ersparen, tarnt sich das mutige Mädchen als Mann und begibt sich selbst in die Schlacht. Absoluter Gänsehaut-Moment: Als sich der Kaiser und das gesamte Volk vor Mulan am Ende des Films verneigen.

6. Simbas Geburt

Die wohl berühmteste Eingangsszene aller Disneyfilme: Ein starker und lauter Schrei ertönt, während die Sonne über der afrikanischen Savanne langsam aufgeht. Die Tiere Afrikas strömen zum Königsfelsen, auf dem Mufasa, der König der Löwen, stolz seinen neugeborenen Sohn Simba präsentiert. Hach...

7. Carls Verabschiedung von Ellie

Den schönsten Disney-Kuss aller Zeiten hat Disney ganz klar 2009 mit dem computeranimierten Spielfilm „Oben“ geschaffen. Carls große Liebe Ellie liegt aufgrund von Altersschwäche im Krankenhaus. Um sich von ihr zu verabschieden, küsst er seine Frau liebevoll auf die Stirn. Eine bewegende Szene von Leben, Tod und Liebe.

8. Die Schlossbewohner tanzen für Belle

Ausgelassene Partys feiern konnten wir schon in unserer Kindheit. Zum Beispiel mit Lumière, Tassilo und Von Unruh aus dem Film „Die Schöne und das Biest“. Um Belle aufzumuntern, veranstalten die Schlossgegenstände kurzerhand eine Feier mit Gute-Laune-Musik, rollenden Tellern und tanzendem Besteck inklusive.

9. Tränen garantiert!

Bambi – ein Film, der uns schon im Kindheitsalter gnadenlos mit dem Tod konfrontierte. Bis heute haben wir den krachenden Schuss, der Bambis Mutter tötete und das weinende Jungtier, das in der verschneiten Nacht nach seiner Mutter ruft, nicht vergessen.

10. Liebe im Dschungel

Liebe auf den ersten Blick - die gibt es! Das haben Tarzan und Jane bewiesen: In einer emotionalen Szene treffen die beiden im Dschungel aufeinander, berühren sich an den Händen und schauen sich dabei gaaaaanz tief in die Augen. Märchenhaft!