Märchenhafte Hochzeitsrede: Diese Schwestern verzaubern die Braut mit einem Disney-Medley

Die zwei klingen tatsächlich wie Prinzessinnen!

Reden bei Hochzeiten können vieles sein - witzig, rührend, emotional oder herzerwärmend. Die ganz besondere Hochzeitsansprache, die wir euch heute vorstellen wollen, ist sogar alles auf einmal. Denn Sarah und Naomi Carter aus dem kanadischen Vancouver überraschten ihre Schwester Susie und deren frisch angetrauten Ehemann Luke mit einer ganz besonderen Gesangseinlage.

Und nicht nur irgendeine Gesangseinlage: Die Schwestern performten ein Disney-Medley mit Klassikern wie 'Can You Feel The Love Tonight' von 'König der Löwen' und 'Be Our Guest' von 'Die Schöne und das Biest' - nur eben speziell auf das Ehepaar gerichtet.

Das ist eine Performance, die sich sehen lassen kann! Die beiden haben nicht nur super witzig getextet, sondern haben auch noch ein wirklich unglaubliches Gesangstalent.

Schaut euch hier die unglaubliche Performance an:

Loading...

Wow! Kein Wunder, dass nicht nur alle Gäste, sondern mittlerweile auch Tausende Menschen im Netz den einmaligen Auftritt von Sarah und Naomi gefeiert haben. Auch die Braut war ganz hin und weg. "Susie strahlte während der gesamten Performance", erzählt Sarah im Gespräch mit der 'Huffington Post'. "Wir haben gemerkt, dass sie am liebsten aufgestanden wäre und mit eingestiegen wäre."

Diese Brautjungfern haben definitiv einen gelungen Auftritt hingelegt - und so ein Disney-Medley wünschen wir uns jetzt auch für unsere Hochzeit!

