"Du bist unglaublich" - Die Botschaft dieses Vaters an seine Ehefrau geht ans Herz

Nachdem seine Frau einen schlechten Tag hatte, findet dieser Ehemann die richtigen Worte.

Die zweifache Mama Kate Douglas ist nach einem Tag mit ihrem zwei Söhnen völlig erschöpft und mit ihrer Kraft am Ende. So wie ihr ergeht es vielen Hausfrauen und Müttern. Als ihr Mann Scott von der Arbeit nach Hause kehrt, sieht er, wie fertig seine Frau ist.

​Und während Kate das Haus verlässt, um für ein paar Stunden abzuschalten, verfasst ihr Ehemann einen liebevollen Facebook-Post, in dem er erklärt, wie hart die Mutter arbeitet und wie sehr er dies zu schätzen weiß.

Nach einem harten Tag auf der Arbeit gibt es nichts Schöneres, als endlich Feierabend zu machen. An manchen Tagen komme ich nach Hause und sehe meine wunderschöne Frau kaputt, müde, frustriert und überwältigt mit all den Herausforderungen des Mutter-Seins. Im Gegensatz zu mir hat sie keine feste Zeit zu der sie Feierabend machen kann (...) Sie kann sich nicht krank melden, sich kein langes Wochenende nehmen oder sich auf einen Feiertag freuen, der ihre Arbeitswoche kürzt. (...) Zwei Jungs - zwei Jungs, die niemals aufhören jeden Teil des Mutter-Seins herauszufordern. Und trotzdem hat sie nie um eine Beförderung oder einen anderen Job gebeten.



Obwohl heute also hart für dich war und du dich vielleicht nicht wertgeschätzt fühlst oder unsicher bist, ob du einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hast, beschreibe ich nun, wie dein Tag wirklich lief...



Deine Söhne wachten in ihren schönen warmen Betten auf, die du liebevoll für sie sauber gemacht und bezogen hast. Sie aßen ihr Frühstück, das bereits vor einer Woche auf deiner Einkaufsliste geplant wurde. Du hast für einen von ihnen ein Lunchpaket für die KiTa gepackt und dich dabei gefragt, ob es gesund genug ist und ihn satt machen wird, während du den anderen auf dem Arm balanciert hast. Du hast ihn zur KiTa gebracht und ihn dort eine Stunde lang getröstet, weil er einen schlechten Tag hatte und du ihn wissen lassen wolltest, dass Mama immer da ist. Du bist nach Hause zurückgekehrt, wo du den Tag mit einem 2-Jährigen verbracht hast, dich mit ihm unterhalten hast und ihm beigebracht hast, die Toilette zu benutzen und ein großer Junge zu werden. Du hast ihn für sein Nickerchen hingelegt, damit er auch für den Rest des Tages genug Energie hat. Du hast die Zeit genutzt, um das Haus auf Vordermann zu bringen.



Nach alle dem und keiner Pause hast du den anderen Sohn von der KiTa abgeholt und beide zu Arztterminen gebracht, damit sie so gesund sind, wie nur möglich. Du hast sicher gestellt, dass sie zu Abend gegessen haben, und hast dann erst deine erste Erwachsenen-Unterhaltung geführt. Und dabei warst du die ganze Zeit weiterhin Mama und hast alle Probleme der Welt gelöst.



Wo du also einen schlechten Tag siehst, sehe ich eine unglaubliche Frau, die sich nie krank meldet, nie aufgibt, niemals alles hinschmeißt. Und die die Kraft hat, mit dem Wissen ins Bett zu gehen, dass morgen alles wieder genau so laufen wird. Du bist eine unglaublich tolle Mutter. Auch wenn es mal nicht so scheint, du bist der beste Teil im Leben unserer Jungs und wir lieben dich für alles, was du tust.

Gerührt von den Worten ihres Ehemannes teilt Kate des Post auf der Facebook-Seite der bekannten Mama-Bloggerin Constance Hall. Dort wurde er bis heute über 11.000 Mal geteilt.

Kein Wunder, denn Scotts Worte rühren nicht nur nicht-berufstätige Mütter - sondern sämtliche Mamas auf der ganzen Welt. Und auch wir sind begeistert!