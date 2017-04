Einzigartiges Ultraschallbild: Was diese eineiigen Zwillinge hier machen, überrascht ihre Eltern

Eine einmalige Aufnahme zeigt die besondere Beziehung zwischen Zwillingen, die schon im Mutterleib beginnt.

Die Beziehung zwischen Zwillingen - egal ob ein- oder zweieiig - ist immer eine ganz besondere. Und eigentlich ist das auch ziemlich verständlich, bedenkt man, dass Zwillinge noch vor dem Start ins Leben eine gemeinsame Vergangenheit haben. Wie innig und nah sich Zwillinge bereits im Bauch der Mutter sind, zeigt dieses faszinierende 3D-Ultraschallbild, auf welchem sich zwei ungeborene Babys küssen.

​Die glücklichen Eltern dieser beiden eineiigen Zwillingsmädchen sind Carissa Gill und Randy Good. Die zukünftigen Eltern staunten nicht schlecht, als sie bei ihrem Ultraschalltermin in der 25. Schwangerschaftswoche sehen durften, wie ihre beiden Mädchen Isabella und Callie sich zu küssen schienen.

Congratulations Carissa and Randy with your kissing twins! Thank you for coming to Fetal Vision, we hope you enjoyed your experience with us! #FetalVision #KissingTwins #HDUltrasound www.FetalVisionImaging.com Ein Beitrag geteilt von Fetal Vision (@fetalvision) am 4. Apr 2017 um 17:14 Uhr

"Es war so aufregend die beiden so zu sehen", sagt Mama Carissa. "Ich hatte irgendwie nicht erwartet, dass sie sich so nahe sind, aber das sind sie und es war einfach wundervoll das sehen zu können." Auch der Arzt, der an diesem Tag den Ultraschall durchführte, realisierte schnell, dass dieser Termin ein besonderer war.

"​Ich habe bereits 15.000 Ultraschall-Untersuchungen durchgeführt", so John Hamburg, "aber ich habe noch nie gesehen, wie sich Zwillinge anschauen und es so aussieht, als würden sie sich küssen. In der Regel liegt der eine mit dem Kopf nach oben, der andere mit dem Kopf nach unten."

Die Eltern sind deshalb umso mehr stolz auf ihre beiden Mädchen und die offensichtlich ganz besondere Beziehung, die sie verbindet. "Ich möchte diese Geschichte einfach mit der Welt teilen", so Mama Carissa. "Eine Schwangerschaft ist etwas so Wundervolles - vor allem, wenn man Momente wie diesen erleben darf."

Wer gerne mehr von Carissa und ihren beiden eineiigen Zwillingen sehen und erfahren möchte, der schaut am besten auf ihrer Instagram-Seite vorbei.