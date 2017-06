Die Einhorn-Pizza ist der neue Hype am Food-Himmel - würdet IHR sie probieren?

Es gab die Einhorn-Schokolade, die nach knapp 20 Stunden ausverkauft war, dann kam das Einhorn-Duschgel und danach der berühmte Unicorn-Frappuccino. Doch was jetzt kommt, bricht alle bisher dagewesenen Dimensionen. Alle Einhorn-Verrückten unter euch dürfen jetzt aufschreien, denn nun kommt die ... Trommelwirbel .... Einhorn-Pizza!

Die 'Pop Candy Land Pizza' erobert New York

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Einhorn-Kreation auf unseren Tellern landet. Im Unterschied zu Nestlé Wagner, die am 01. April ankündigten, eine Einhorn-Pizza auf den Markt zu bringen und damit den erfolgreichsten Aprilscherz des Jahres landeten, macht ein New Yorker Restaurant nun vollkommen Ernst.

'Industry Kitchen' heißt der Laden in Manhatten, in dem die süße Leckerei angeboten wird. Offizieller Name der Pizza: 'Pop Candy Land Pizza'!

Unicorn pizza exists and it's basically a giant sugar cookie covered in fluffy cotton candy ✨🍕🦄 #cosmobites Ein Beitrag geteilt von Danielle Tullo (@danielletullo) am 8. Jun 2017 um 9:02 Uhr

Und die sieht im wahrsten Sinne des Wortes bombastisch aus. Der Teig der Pizza erstrahlt in den schönsten Regenbogenfarben, oben drauf befindet sich eine Glasur aus Vanillecreme und darauf finden quietschbunte Streusel und rosafarbene Zuckerwatte Platz.

Warum eigentlich nicht? Die Kreation hat zwar die runde Form einer gewöhnlichen Pizza, doch die süße Leckerei sieht aus wie ein riesiger bunter Cookie - quasi eine Mischung aus Pizza und Cupcake. Und eine wahre Zucker-Bombe. Einziger Haken an der Sache: Die Einhorn Pizza ist bei uns aktuell noch nicht erhältlich.

A little pop of color to brighten up this rainy day 📸 @nosharazzi Ein Beitrag geteilt von Industry Kitchen (@industrykitchen) am 13. Mai 2017 um 11:09 Uhr

Einhorn-Fans dürften nun dem Restaurant regelrecht die Tür einrennen. Kein Wunder, die Einhorn-Welle scheint auch nach einer gefühlten Ewigkeit nicht abzuflachen. Für alle, die nicht auf den nächsten NYC-Trip warten wollen - ihr könnt die Einhorn Pizza auch ganz einfach selbst backen.

So backt ihr eine bunte Einhorn Pizza:

