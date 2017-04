Dieses ehemalige Magermodel lebte von nur 500 Kalorien am Tag - heute steht sie zu ihren Kurven

"Eines Tages fragte ich mich einfach... warum kämpfe ich gegen meinen eigenen Körper?"

Obwohl wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die immer mehr lernt, verschiedene Körper und Figuren zu akzeptieren, herrscht in der Modewelt noch immer ein ganz bestimmtes Ideal vor. Magermodels dominieren noch immer die Laufstege aller großen Designer - und niemand kennt diese Problematik besser als Liza Golden-Bhojwani.

Das ehemalige Laufstegmodel ist heute Bodypositive-Bloggerin und spricht offen darüber, wie schwer es für sie war, sich von dem Druck, immer Idealmaße haben zu müssen, loszureißen. In einem Instagram-Post zeigt sie die eine Gegenüberstellung: Ihr Körper als sie als professionelles Model mit gerade einmal 500 Kalorien am Tag überlebte - und ihr Körper heute, gesund und stark.

"Auf der linken Seite sieht man mich auf dem Höhepunkt meiner Karriere", schreibt Liza zu dem Foto. "Es war meine erste richtige Fashion Week und ich hatte genau die Figur, die ich brauchte." Das Model buchte zu dieser Zeit tolle Auftritte, arbeitete mit ihren großen Vorbildern zusammen und genoss die Aufregung um sie herum.

Aber eines Abends fiel das Model in seinem Apartment plötzlich ohnmächtig um, während sie eines ihrer kalorienarmen Mahlzeiten vorbereitete. "Ich glaube es waren 20 dampfgegarte grüne Bohnen", so Liza. "Ich entschied mich dazu, mit der Diät und dem Sportprogramm Schluss zu machen und wollte es auf eigene Faust schaffen."

Doch ganz so einfach war dieser Schritt nicht. Das Model begann unkontrolliert zu essen, nahm zu und musste eine Menge Kritik dafür einstecken. Nach zwei Jahren und etlichen verlorenen Aufträgen, begann Liza ein neues Fitnessprogramm - doch auch das machte sie nicht glücklich. "Ich kämpfte damit abzunehmen und eines Tages fragte ich mich einfach... warum kämpfe ich gegen meinen eigenen Körper? Warum gehe ich nicht einfach in dieselbe Richtung?"

Statt also zu hungern, Fressattacken zu haben oder sich zu einem strengen Sportprogramm zu zwingen, lernte Liza auf ihren Körper zu hören. Heute liebt sie ihre Kurven und lebt glücklich mit neuem Selbstbewusstsein - und das will sie mit der Welt teilen. "Ich möchte mein Erlebnis teilen, um zu zeigen, dass du nicht immer abnehmen musst, um glücklich und gesund zu sein. Manchmal ist es genau umgekehrt", so die Bloggerin.

Die hübsche Brünette möchte uns alle daran erinnern, dass wir mit all unseren Ecken und Kanten schön sind - genau so, wie wir eben sind - und dass wir uns nicht in eine andere Rolle zwingen sollten, weil jemand anderes es uns vorgibt. "Im Leben geht es nicht darum perfekt zu sein", sagt Liza. "Es geht darum die beste und glücklichste Version von dir selbst zu sein."

