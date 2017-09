Eine Woche nach ihrem Tod findet er dieses Foto auf ihrem Handy - und bricht in Tränen aus.

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden - doch er wurde von einer unheilbaren Krankheit zerstört. John Polo und seine Partnerin Michelle waren zwar schon standesamtlich verheiratet, wünschten sich jedoch eine "echte" Hochzeit und eine traumhafte Trauung wie im Bilderbuch.

Doch John konnte seine Michelle nie in ihrem Hochzeitskleid sehen. Denn nur zwei Wochen vor dem Termin, den die beiden sich für ihre kirchliche Trauung ausgesucht hatten, verlor Michelle viel zu jung den Kampf gegen eine unheilbare Form von Krebs.

John war am Boden zerstört vor Trauer, als er eine Woche nach dem tragischen Verlust zufällig auf Michelles Handy ein Foto von ihr in ihrem Hochzeitskleid fand. Das Foto und die Emotionen, die er damit verbindet, teilte John auf seinem Blog 'Better Not Bitter Widower'.

Das ist meine Frau. In ihrem Hochzeitskleid. Ein Hochzeitskleid, in dem ich sie nie sehen konnte. Wir heirateten standesamtlich einige Tage vor ihrer ersten OP. Wir beeilten uns, Mann und Frau zu werden. Wir wussten nicht, ob sie die OP überleben würde.



Nachdem der Krebs zurückkehrte und unheilbar war, planten wir eine echte Hochzeit. Sie hat es nie zu dieser echten Hochzeit geschafft. Sie starb zwei Wochen bevor sie stattfinden sollte.



Ich bereue so viele Dinge. Sie nicht zum Altar schreiten zu sehen, ist ganz oben auf dieser Liste. Aber sie bekam dieses Kleid. Ihr Traumkleid. Sie liebte dieses Kleid SO sehr. Im Hospiz sprach sie darüber, wie toll die Hochzeit werden würde. Sie war im Kopf nicht klar genug, um zu verstehen, dass sie diese nie erleben würde.

Michelle starb bevor ich sie je in diesem Traumkleid sehen konnte. Eine Woche nach ihrem Tod fand ich dieses Bild zufällig auf ihrem Handy. Ich lag regungslos im Bett, glücklich und am Boden zerstört. Tränen liefen meine Wangen hinab, während ich laut lachen musste bei der Erinnerung daran, wie sie wegen des Kleides ganz außer sich vor Freude war. Meine Braut. In ihrem Kleid.



Ich möchte ein langes Leben leben. Ich möchte wieder heiraten und Enkelkinder bekommen. Ich möchte schreiben und unterrichten. Ich möchte meine Botschaft in der ganzen Welt verbreiten. Ich möchte ihnen alles erzählen, was ich über Liebe, Verlust, Trauer und Heilung gelernt habe.



Aber: Wenn es meine Zeit ist zu gehen, dann renne ich da hoch. Nein - ich sprinte da hoch! Um sie zu sehen.

