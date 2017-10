Erster Schnee im Oktober? HIER soll es am Wochenende tatsächlich schneien!

Bisher durften wir uns über einen goldenen Herbst mit viel Sonne freuen - doch folgt darauf nun der herbe Wintereinbruch im Oktober?

Na, habt ihr euch schon um eure Winterreifen gekümmert und die dicken Mäntel aus dem Keller geholt? Dann solltet ihr das spätestens jetzt! Denn am Wochenende soll laut Meteorologen tatsächlich der erste Schnee in Deutschland fallen - pünktlich zur Umstellung auf die Winterzeit.

Tief Elmar sorgt für stürmische Tage

Gerade erst haben wir uns über das sonnige Herbstwetter gefreut, das uns ein paar wunderbar goldene Tage beschert hat - und nun setzte der weiße Winter ein. Wie 'Wetter.net' berichtet, fallen die Temperaturen ab Freitag, dem 27. Oktober, und bis Sonntag, dem 29. Oktober, örtlich bis auf 4 Grad.

Dazu soll es kalt und regnerisch, teilweise sogar richtig stürmisch werden. Das Tief Elmar sorgt besonders im Norden und Osten Deutschlands für ordentliche Sturmböen und Unwetter.

Der Deutsche Wetterdienst sagt Schnee an

Die besagten Schneeflocken sollen in Regionen des Mittelgebirges ab einer Höhe von 400 bis 800 Metern fallen, so der Deutsche Wetterdienst. Auch die Alpen und die Allgäu-Gipfel sind im Oktober schon vom ersten Schnee bedeckt. In Höhen über 1.000 Metern warnen Experten außerdem vor Nachtfrost.

Wer jetzt denkt, "Das betrifft mich nicht", der sollte die Winterkleidung trotzdem aus dem Keller holen. Denn auch in der folgenden Woche sollen die Temperaturen weiter fallen. Tiefstwerte liegen zum Beispiel in Bayern mit -1 Grad schon in den Minuswerten.

Auch die Füße sollten warm bleiben...