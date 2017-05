Fidget Spinner: Warum alle Eltern DIESES kleine Ding jetzt unbedingt kennen sollten!

Habt ihr schon vom 'Fidget Spinner' gehört? Wir erklären euch, was dahinter steckt.

Zu meiner Zeit gab es Furbys, zähen Schleim aus der Dose und das gute alte Jo-Jo - irgendein Spielzeug ist nämlich immer Trend auf den Schulhöfen. Und wer das trendige Spielzeug noch nicht hat, der verpasst natürlich den ganzen Spaß und bettelt Mama und Papa solange an, bis sie eins kaufen. Aktuell erobert vor allem ein Teil die Kinderherzen dieser Welt - der sogenannte 'Fidget Spinner'.

Er sieht aus wie eine Art Propeller und funktioniert ungefähr wie ein Hightech-Kreisel. Man nimmt den Fidget Spinner zwischen die Finger, schubst die Randteile an und schaut dabei zu, wie er sich um die eigene Achse dreht. Dabei erzeugen manche 'Fidget Spinner' Muster, andere leuchten sogar. Nach einigen Sekunden dreht man sie von Neuem an.

Natürlich ist der Spiel-Hype sofort auch zu einer Art Wettbewerb geworden, bei dem es vor allem darum geht, wer den Kreisel am längsten auf einem Finger balancieren und drehen kann, oder wer die abgefahrensten Kunststücke damit vorführen kann.

Sein Name verrät übrigens auch schon den angeblichen Sinn den Spielzeugs. "Fidget" bedeutet übersetzt so viel wie "nervös zappeln" und der "Spinner" ist der "Kreisel". Der 'Fidget Spinner' ist also vor allem für unruhige Kinder gedacht, die nicht still sitzen können. Viele sagen, das Spielen mit dem Fingerkreisel beruhige sie und sorge dafür, dass sie sich besser konzentrieren können.

Lehrer scheinen das ganz anders zu sehen: An vielen Schulen in den USA wurde der Kreisel bereits verboten, da er Schüler angeblich vom Unterricht ablenkt. Nun erobert der 'Fidget Spinner' langsam aber sicher auch die deutschen Kinder- und Jugendzimmer und wir sind gespannt, wie die Reaktion von Eltern und Lehrern hier sein wird.