DAS ist die Wahrheit: So krass schummeln sogar Models im Netz

Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt!

Eigentlich sind wir mittlerweile alle alt und erfahren genug, um zu wissen, dass das, was Blogger und Stars auf Instagram so präsentieren, nicht immer zu 100 % der Realität entspricht. Trotzdem erwischen wir uns immer wieder dabei, wie wir neidvoll die traumhaften Kulissen und vor allem die makellosen Körper bewundern.

Ein Fitness-Model hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ihren Followern nicht nur ihre perfekten Seiten zu zeigen, sondern eben auch die Realität. Imre Çeçen hat über 270.000 Fans auf ihrem Instagram-Account und die schätzen ihre Ehrlichkeit.

So zeigt die Holländerin zum Beispiel Vorher-Nachher-Vergleiche, die ihre trainierte Figur einmal in "Insta-Pose" und einmal eben ganz natürlich zeigen. An beidem ist absolut nichts auszusetzen - es ist eben einfach anders. Imre ist es wichtig anderen Frauen zu zeigen: "Ich bin genau wie ihr!"

Photoshop, dein Freund und Helfer?

Neben "vorteilhaften und unvorteilhaften" Posen zeigt die Bloggerin auch, wie einfach es ist, mit Photoshop zu schummeln. In Sekundenschnelle ist die Taille schmaler, der Hintern runder oder sogar die Beine länger. Ebenso macht das richtige Licht oder die Tatsache, ob wir unsere Muskeln anspannen oder den Bauch einziehen, einen Unterschied.

Jeder hat ein paar Röllchen, wenn er sich hinsetzt - daran ist nichts verkehrt! Wir sollten lernen, uns in allen Lebenslagen und Posen zu lieben, und nicht nur in denen, in denen wir in das vermeindliche Schönheitsideal passen, welches Instagram uns "vorschreibt".

© Instagram / imrececen

Wir finden es auf jeden Fall sehr erfrischend zu sehen, dass ein Instagram-Star seine ehrliche Seite zeigt! Wenn ihr mehr von Imre sehen wollt, könnt ihr HIER ihrem Account folgen.