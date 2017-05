Pommes mit Nutella: Traut ihr euch an diesen neuen Food-Trend ran?

Die neueste Innovation in Sachen Food kommt aus Australien.

Seid ihr Fans von schrägen Essens-Kombinationen oder innovativen Food-Trends? Feiert ihr zum Beispiel riesige Milchshakes mit Kuchen und Donuts oben drauf oder Kaffee, der in einer Eiswaffel serviert wird? Dann haben wir auch jetzt wieder genau das Richtige für euch!

Ein Restaurant in Sydney namens 'Butter' hat der Welt nämlich jetzt die nächste Neuheit in Sachen Esskultur geliefert: 'Nutella Fries' - also Pommes mit Nutella. Das Lokal bietet die Fritten mit Haselnusscreme und zerstückelten Haselnüssen für limitierte Zeit an.

Die Kombination klingt im ersten Moment erstmal etwas gewöhnungsbedürftig. Aber: Pommes sind super, Nutella ist super - was soll dabei schiefgehen? Wer gerne Süßes und Salziges mischt, der wird an diesem Snack auf jeden Fall seine helle Freude haben.

Natürlich macht die Kreation schon fleißig auf Instagram die Runde. Wir sind sicher, es wird nicht lange dauern, bis Nutella-Fritten als neuer Trend über die gesamte Welt schwappen. Dann können wir sie auch hier in Deutschland genießen. Bis dahin - einfach zu Hause mit Backofen-Pommes nachmachen!