100 Jahre Geschwisterliebe: So süß feiern diese Zwillinge ihr gemeinsames Jahrhundert

Alter ist schließlich auch nur eine Zahl!

So nervig und anstregend die Beziehung zu unseren Geschwistern in der Jugend auch gewesen sein mag, heute möchten wir sie für nichts auf der Welt eintauschen. Denn in der Schwester oder dem Bruder haben wir immer einen Freund, auf den wir uns zu 100 Prozent verlassen können, dem wir all unseren Herzschmerz und all unsere Glücksmomente anvertrauen.

Auch die Zwillinge Maria Pignaton Pontin und Paulina Pignaton Pandolfi haben eine besonders innige Beziehung und das bereits seit fast einem ganzen Jahrhundert. Denn die süßen alten Damen werden in diesem Jahr stolze 100 Jahre alt.

Als Fotografin Camila Lima von Maria und Paulina erfuhr, die im Übrigen das zweitälteste Zwillingspaar in ganz Brasilien sind, wollte sie unbedingt etwas zu dem besonderen Jubiläum beisteuern. Sie entschied sich, Maria und Paulina ein ganz besonderes Fotoshooting zu schenken.

"Sie sind wunderschön und so süß! Ich habe noch nie jemanden so altes kennengelernt - und dann sind es auch noch Zwillinge. Das haben sie einfach verdient", so die Fotografin

​Wir finden Maria und Paulina auch einfach nur süß. Wir wünschen ihnen einen ganz tollen 100. Geburtstag und hoffen, dass die beiden noch lange glücklich und gesund miteinander feiern können.

Wer noch mehr von Fotografin Camila Lima sehen möchte, der schaut am besten auf ihrer Facebook-Seite vorbei.

