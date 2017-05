Sie trägt ihren Verlobungsring zwei Jahre an ihrem Körper - ohne es zu ahnen!

Als ihr Freund den Anhänger öffnet, traut sie ihren Augen nicht.

Terry ist gerade einmal ein Jahr mit seiner Freundin Anna zusammen, als ihm bewusst wird, dass er den Rest seines Lebens mit ihr verbringen möchte. Also macht er ihr am ersten gemeinsamen Jahrestag ein ganz besonderes Geschenk: Eine Kette mit einem selbstgemachten Holzanhänger, in dem sich ein Verlobungsring versteckt.

Anna ahnt nicht, was in dem Anhänger steckt. Sie liebt lediglich das besondere, handgefertigte Geschenk und trägt die Kette von da an jeden Tag um ihren Hals.

Erst anderthalb Jahre später wird das Geheimnis gelüftet. Anna und Terry reisen gemeinsam nach Schottland und unter dem Vorwand ein Foto machen zu wollen, posiert Terry mit seiner Liebsten vor einer Höhle. Dann bittet er Anna um ihre Kette, öffnet den Anhänger und präsentiert ihr den Ring.

Schaut euch im Video den Antrag an:

Anna ist völlig überrascht und überglücklich. Nachdem sie natürlich mit einem freudigen "Ja" antwortet, wird ihr auf einmal klar, was genau Terry da geplant hatte. "Es war die ganze Zeit da drin?! Ich hätte es verlieren können, du Idiot!", meint Anna völlig außer sich - doch darüber kann ihr Verlobter nur lachen.