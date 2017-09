Sie verlor über 170 Kilo und trotzdem lästern andere über sie - DAS ist ihre Antwort!

Viel zu oft noch bilden wir uns über Fremde eine Meinung, einfach anhand ihres Aussehens. Doch das Schicksal dieser Frau beweist, wie ungerecht und oberflächlich das ist.

Wir berichteten schon einmal über sie: Jacqueline hat es bis heute geschafft über 170 Kilogramm Körpergewicht zu verlieren - und darüber ist sie mehr als stolz. Denn einst wog die Amerikanerin mehr als 250 Kilogramm. Trotz ihres großen Erfolgs musste sie kürzlich miterleben, wie sich ein junges Paar über sie lustig machte. Deshalb will sie die Welt nun etwas wissen lassen.

Jacqueline hat einen langen und steinigen Weg hinter sich. Nur durch ihren eisernen Willen und viel harte Arbeit und Schweiß hat sie es geschafft, bis heute ihr Gewicht mehr als zu halbieren.

Ein Beitrag geteilt von Jacqueline⬇️300lbDiet&Exercise (@jacquelineadan44) am 19. Sep 2017 um 15:38 Uhr

Sie ist stolz auf sich und sie ist stolz auf das, was sie erreicht hat. Und doch weiß Jacqueline, dass sie nicht dem "Normalbild" entspricht. Dass sich aber während eines Strandurlaubs ein junges Paar so offensichtlich über sie lustig machte, schockierte sie.

In einem offenen und sehr emotionalen Instagram-Post spricht sie deshalb alles aus, was sie dem Paar am liebsten gleich direkt gesagt hätte.

Als wir vor ein paar Wochen im Urlaub in Mexiko waren, zog ich seit einer Ewigkeit wieder einen Badeanzug an und das sogar ohne mich noch zusätzlich zu verhüllen. Ich war nervös, mich so zu zeigen und so in den Pool oder an den Strand zu gehen. Irgendwie fühlte ich mich noch immer wie dieses 250 Kilo Mädchen. Und dann passierte es.



Ein Paar am Pool fing an auf mich zu zeigen, Witze über mich zu machen und lachte, kaum dass ich mich in meinem Badeanzug zeigte. Was habe ich also gemacht?



Ich atmete tief durch, grinste und stieg in den Pool. Das war ein triumphierender Moment für mich. Ich habe mich verändert. Ich bin nicht mehr dasselbe Mädchen. Ja, ich habe immer noch viel lose Haut, ich fühle mich zuweilen noch unsicher und über mich wird sich noch lustig gemacht.



Um ehrlich zu sein, das stört mich immer noch. Aber ich lasse mich von solchen Menschen nicht mehr angreifen. Ich lasse mir von diesen Menschen nicht mehr diktieren, wie ich mein Leben lebe. Die kennen mich nicht. Die wissen nicht, dass ich mir regelrecht den Hintern abgerackert habe und über 170 Kilo verloren habe. Die wissen nicht, dass ich mich von großen Operationen erhole.



Sie haben einfach kein Recht da zu sitzen, auf mich zu zeigen und sich lustig zu machen. Deshalb habe ich gelacht. Es zählt absolut nicht, was andere sagen, ob sie an dir zweifeln oder versuchen, dich fertig zu machen.



​Was zählt ist, wie du darauf reagierst. Wie du dich fühlst. Sich selbst zu lieben, so wie man ist, ist schwer. Und andere mögen das vielleicht nicht. Aber das ist okay. Ich hoffe, du liebst dich. Liebst deinen Körper. Ich hoffe, du bleibst immer du und du behältst dein Lächeln.

Bravo, Jacqueline! Wir applaudieren der jungen Frau für ihren Mut, ihre Ehrlichkeit und ihre Offenheit. Und hoffen, dass alle sich die Botschaft dieser Geschichte zu Herzen nehmen und ab sofort nicht vorschnell über andere urteilen.