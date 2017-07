​Als ihr Sitznachbar im Flieger sie wegen ihrer Figur diskriminiert, reagiert dieses Plus-Size-Model genau richtig.

Wenn einem jemand quer kommt und unverschämt ist, dann ist es das beste, ihn einfach offen auf seine Unverschämtheit anzusprechen. So jedenfalls hat das Plus-Size-Model Natalie Hage reagiert, als sie im Flieger nach Los Angeles neben einem Mann sitzt, der ganz offensichtlich ein Problem mit Menschen hat, die etwas fülliger sind. Aufgrund ihrer Größe hat Natalie, die auf dem Weg zu einem Fotoshooting ist, extra einen Sitz für "Longleggers" gebucht, also eine Sitzreihe mit mehr Abstand zur nächsten.

Als sie sich jedoch in ihre Reihe neben ihren Sitznachbarn setzt, stöhnt der offensichtlich genervt auf und beginnt dann kurze Zeit später, gehässige Textnachrichten über Natalie an einen Bekannten zu schreiben. Dabei sitzt Natalie ganz normal auf ihrem Platz und schränkt die Bewegungsfreiheit ihres Sitznachbarn in keinster Weise ein.

in case we haven't talked about it today, donald trump is a danger to our nation and our future. thank you for this amazing necklace, @litterednationjewelry! it sums up my feelings so well. #justsaturdaythings #notmypresident Ein Beitrag geteilt von natalie. (@nataliemeansnice) am 10. Jun 2017 um 14:05 Uhr

​Dumm nur für den SMS-Schreiber, dass das Natalie nicht entgeht. Und was sie da aus den Augenwinkeln mitlesen muss, verschlägt ihr fast den Atem, so dreist sind seine SMS über sie. ​

"Die hat scheinbar einen kompletten Mexikaner gegessen." Und weiter schreibt er: "Wenn ich hier einen Abdruck am Fenster hinterlasse, liegt das nur daran, dass ich hier so gegen die Wand gedrückt werde." "Wenn der Sitz hier gleich zusammenbricht, wundert mich das nicht." In ihrer Wut, macht Natalie kurzerhand ein heimliches Foto von seinem Display mitsamt SMS.

Als das Flugzeug landet, spricht sie den Mann auf sein Verhalten an. "Ich musste feststellen, dass Sie, als wir gerade gestartet sind, schlimme Textnachrichten über mich geschrieben haben. Machen Sie sich eigentlich immer über dicke Menschen lustig?" Natürlich versucht der Mann zunächst alles zu leugnen. Doch Natalie hat schließlich ihre Beweisbilder. Rausreden ist also nicht möglich.

Das Gespräch mit dem Mann hat sie sogar gefilmt und postet es später auf Facebook: "Hier ist ein Video, das ich gedreht habe, als ich den Mann darauf angesprochen habe. Ihr hättet sein Gesicht sehen müssen. Zunächst versuchte er sich rauszureden, das würde alles nicht stimmen. Als ich ihm aber ein paar seiner SMS zitierte, hatte er keine Chance weiter zu lügen. Aber statt klein beizugeben, fing er an mir zu erklären, ich würde hier eh falsch sitzen, da hier der Fluchtweg wäre, und ich wäre ja wohl kaum in der Lage anderen Menschen im Notfall zu helfen."

Loading...

"Mein Körper geht Sie nichts an und Sie haben keine Ahnung was ich damit kann oder nicht kann. Behandeln Sie niemals wieder jemanden auf diese Art und Weise," sagt sie ihm darauf.

Der Knüller: Der Mann fragt sie sogar noch, ob er sie zum Dinner einladen dürfe - "für die Unannehmlichkeiten". Mit Sicherheit NICHT!

Pech für den Mann, dass er bei Natalie an die Falsche geraten ist. An jemanden, der eben nicht verletzt den Mund hält. Sie ist stolz auf ihren Körper, verdient als Plus-Size-Model ihr Geld und setzt sich öffentlich dafür ein, dass niemand für seinen Körper diffamiert wird. Deshalb ist es für sie auch selbstverständlich, ihr unschönes Erlebnis mit anderen auf Instagram und Facebook zu teilen.

"Das hier ist für dicke Menschen traurige Realität. Egal, wo du bist, ob im Flugzeit, im Bus, in einer Supermarktschlange, auf einem Konzert, im Internet - selbst wenn du nur ganz für dich selbst bist, ohne irgendjemanden auch nur im geringsten zu beeinträchtigen: Es gibt immer irgendjemanden, der dich verletzt und blöde Bemerkungen macht."

"Ich bin es so leid, dass dicke Menschen als sozialer Punching Bag benutzt werden. Ich hoffe, dieser Typ hat heute etwas begriffen"; schreibt sie auf ihrer Instagram-Seite. Innerhalb weniger Tage hat ihr Post mitsamt Video mehr als eine Millionen Views, 7000 Kommentare und 3000 Shares auf Facebook.

​

Eine coole, junge Frau, die man für ihre Reaktion wirklich bewundern kann. Vielleicht ist das all den Menschen mal eine Lehre, die sich tagtäglich mit anonymen Hasskommentaren über Menschen lustig machen, die nicht einer wie auch immer gearteten Norm entsprechen.