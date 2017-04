Helft Frida! Zu ihrem 3. Geburtstag wünscht sich das krebskranke Mädchen eure Post

Zu ihrem 3. Geburtstag wünscht sich die kleine Frida so viele Postkarten und Bilder wie möglich.

Mit gerade einmal zwei Jahren hat die kleine Frida Charlott aus Wittenberg in Sachsen-Anhalt schon eine ganze Menge mitmachen müssen. Das Mädchen leidet an Krebs. Im Dezember 2016 wurde bei ihr beidseitig ein Wilms-Tumor entdeckt, also ein bösartiges Geschwür der Niere.

In ihren jungen Jahren hat Frida bereits mehrere Operationen hinter sich, sowie eine Chemotherapie, bei der sie ihre Haare verlor. Trotz ihres schweren Kampfes gibt es einen Lichtblick für das Mädchen: Am 29. April feiert sie ihren dritten Geburtstag - zuhause, nicht im Krankenhaus, mit Mama, Papa und ihren beiden Geschwistern.

Um ihr eine Freude zu bereiten, haben sich Fridas Eltern etwas ganz Besonderes überlegt und bitten die Menschen auf Facebook um Unterstützung. Postkarten, Briefe und gemalte Bilder sollen Frida glücklich machen. "Sie kommt zum Geburtstag am 29. April heim. Da wollen wir ihr einen tollen Tag machen", erzählt Fridas Mutter, Sandra Schumann. "Sie würde sich aber riesig freuen, wenn sie zum Geburtstag ganz viele Postkarten bekommen würde."

Wollt ihr Frida Post zukommen lassen?

Frida Charlott Schumann

Mittelstraße 9

06886 Lutherstadt Wittenberg

Auf der Facebook-Seite 'Unser starkes Löwenkind Frida Charlott' veröffentlicht Mama Sandra seit Beginn der Krankheit regelmäßig Fotos von Frida und Updates zu ihrem Krankheitsverlauf. Die Zweijährige verbringt die meiste Zeit im Krankenhaus mit ihrem Vater, während ihre Mutter sich zuhause um die zwei Geschwister kümmert.

​Auf der Facebook-Seite hat die Familie bis vor kurzem auch Spenden gesammelt. Aufgrund der unterwartet großen und überwältigenden Hilfsbereitschaft vieler Menschen, aber auch aufgrund von negativen Reaktionen, hat die Familie das Sammeln von Spenden vorerst eingestellt. "Jetzt müssen wir uns erstmal wieder sammeln", so Sandra Schumann.

Momentan freut sich Frida einfach nur auf ihren Geburtstag und hofft, bis dahin so viele Postkarten wie möglich zu bekommen. Wir drücken ihr und ihrer ganzen Familie die Daumen und wünschen ihnen ganz viel Kraft.