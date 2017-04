Schräge Kombination: Würdet ihr DIESEN neuen Food-Trend probieren?

Lecker oder einfach ekelhaft? Aus Australien schwappt gerade ein besonders kalorienreicher Food-Trend zu uns herüber, der für reichlich Diskussion sorgt.

Warum nur Pommes essen, wenn man sie auch zusammen mit leckerem Eis kombinieren kann? Das dachten sich wohl einige Restaurantbetreiber in Sydney und kreierten diese besondere Kalorienbombe: "Fries and Ice Cream." Zu Deutsch: Pommes und Eis.

Bei diesem Food-Trend werden, wie der Name schon sagt, einfach salzige Pommes statt mit Ketchup oder Mayo, mit Eiscreme serviert.

Ein Beitrag geteilt von Devon Cafe (@devoncafe) am 18. Mär 2017 um 15:26 Uhr

Ein echter Instagram-Hit

Aber nicht nur in Australien lässt sich dieser Food-Trend beobachten. Auf Instagram kann man mit dem Hashtag #friesandicecream viele leckere Kreationen aus der ganzen Welt entdecken. Mal sind die Pommes mit Schokosauce getränkt oder einfach nur locker in ein Softeis gesteckt.

Lecker oder nicht?

Für die einen ist dieser Trend eine kulinarische Geschmacksexplosion, bei den anderen dreht sich bei dem Gedanken an fettige Pommes mit Sahneeis fast der Magen um.



In Deutschland ist der Trend in den Eisdielen und Pommesbuden noch nicht angekommen. Wer jetzt aber trotzdem Appetit bekommen hat, kann sich sein "Fries and Ice Cream" auch ganz einfach selber zusammenstellen. Im Supermarkt findet ihr alle Zutaten für diese besondere Schlemmerei.