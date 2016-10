Studie deckt auf: SO lange wird es noch dauern, bis Frauen und Männer gleichberechtig sind

Es scheint fast als gingen wir einen Schritt nach vorne - und danach gleich wieder zwei zurück.

Seit Jahrzehnten nun kämpfen Frauen für ihr Recht, bei gleicher Arbeit auch genauso gut bezahlt zu werden wie ihre männlichen Kollegen. Die sogenannte "Gender Pay Gap" - also der "geschlechtsspezifische Lohnunterschied" - ist nämlich auch im Jahr 2016 unglaublich hoch. Er liegt bei 59%. Tatsächlich ist die Ungleichheit bei der Bezahlung in den letzten Jahren sogar größer geworden.

In einer aktuellen Untersuchung, dem 'Global Gender Gap Report 2016' (zu deutsch: "Weltweiter Report über die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern") wurden verschiedene Felder untersucht. Neben den Voraussetzungen für Männer und Frauen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Politik, wurden auch die wirtschaftlichen Verhältnisse untersucht.

Frauen verdienen weltweit im Schnitt die Hälfte von dem, was Männer verdienen. Frauen arbeiten im Schnitt aber mehr als Männer, bezieht man unbezahlte Arbeit mit ein. Weltweit arbeiten nur 54% der Frauen. Die Zahl der Frauen in Führungsposition ist immer noch erschreckend gering.

​Berechnungen zufolge dauert es noch 170 Jahre, bis wir endlich soweit sind, dass Männer und Frauen nicht nur gleichberechtigt Berufe ausüben, sondern auch gleichberechtigt dafür bezahlt werden.​ Eine erschreckende Zahl, denn noch 2015 legte der gleiche Report dar, dass wir schon in 118 Jahren soweit wären.

Der weltweite Report vergleicht außerdem die 144 untersuchten Länder miteinander und stellt ein Ranking auf, danach wie geschlossen die Lücke zwischen Männern und Frauen ist. Bereits zum achten Mal in Folge ist Island auf Platz 1. Deutschland hingegen ist in den letzten zehn Jahren Jahr von Platz 6 auf Platz 13 abgestiegen.

Die Top 10 Länder für die Gleichheit der Geschlechter:

Fazit: In 170 Jahren ist es so weit. Wir hoffen einfach mal, dass starke Frauen überall auf der Welt weiterhin für Gleichberechtigung kämpfen und wir so diese Zahl verringern können.

