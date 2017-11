Es funkelt! Dieser Glitzer-Cappuccino ist der neuste Star am Kaffee-Himmel!

Schluss mit 0815 - wir genießen unseren Morgenkaffee ab jetzt mit einem extra Schuss GLITZER.

"Es glitzert? Ich will es!" Das ist unser Lebensmotto. Genau deswegen - und weil wir schon den Einhorn-Frappuccino und bunte Nudeln gefeiert haben - freuen wir uns jetzt wie Bolle über diesen neuen Kaffee-Trend. Denn ab sofort glitzern nicht nur unsere Kleidung und Accessoires, sondern auch unser Morgenkaffee!

Um genauer zu sein ist es ein köstlicher Cappuccino, der ab sofort mit einem extra Schuss Glitzer oben drauf zu haben ist. Nur leider hat es das Trend-Getränk noch nicht bis in unser Café um die Ecke geschafft. Aktuell ist der Glitzer-Cappuccino nur bei 'Coffee By Di Bella' in Mumbai zu bekommen.

An dem funkelnden Anblick können wir uns allerdings trotzdem ergötzen. Denn auf Instagram macht der Cappuccino, den es übrigens in den Varianten Gold und Diamond gibt, bereits die Runde. Videos und Fotos fangen das Meisterwerk aus Kaffee und Milchschaum ein.

Übrigens: Der Glitzer ist 100% essbar und soll ganz ohne Bedenken verzehrt werden können. Die glücklichen Menschen, die den schimmernden Cappuccino schon probieren durften, geben auch durchweg positives Feedback wenn es um den Geschmack geht. Demnach ist das Getränk köstlich cremig - und hinterlässt eine tolle Glitzerschicht auf den Lippen. Ist auch viel schöner als so ein Milchbart, oder?

Also, was meint ihr: Ab nach Mumbai?