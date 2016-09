Er war ihr Leben: An ihrem Geburtstag hört sie die Lieblingsmusik ihres verstorbenen Mannes

"Sie vermisst ihn jeden Tag so sehr."

Alicia Salas, ein Teenager aus dem US-Bundesstaat Texas, feierte kürzlich zusammen mit ihrer ganzen Familie den 85. Geburtstag ihrer Großmutter Josie Reza. "Es war ein großer Tag für sie", so Alicia im Gespräch mit 'BuzzFeed News'.

Die Familie überraschte Josie mit einer Mariachi-Band, also einer Gruppe, die die traditionell mexikanische Mariachi-Musik spielt. Das hat für die Großmutter eine ganz besondere Bedeutung, denn es ist die letzte Erinnerung, die sie mit ihrem Ehemann teilen konnte, ehe er starb.

Die Band spielte das Lied 'Las Mañanitas', was für die Witwe besonders bedeutsam ist. "Sie hat es geliebt, diese Musik mit meinem Großvater zu hören", so Alicia. "Sie vermisst ihn jeden Tag so sehr. Wir vermissen ihn alle."

Während des Auftritts konnte die Enkelin ein paar Schnappschüsse ihrer Großmutter festhalten, wie sie das Bild ihres Ehemanns in den Händen hält, es an ihre Brust drückt und ganz offenbar von Emotionen übermannt wird. Die Fotos teilte der Teenager auf Twitter, wo sie in kürzester Zeit die Runde machten und Menschen auf aller Welt zu Tränen rührten.

"Es war ein tragischer und gleichzeitig wunderschöner Moment", so Alicia. "Ich glaube, alle, besonders meine Oma, werden sich noch lange an diesen Tag erinnern."