Ach du Kacke: DAS kann passieren, wenn man Hund, Katze & Co. alleine zu Hause lässt

Veröffentlicht von Redaktion Veröffentlicht am 18. April 2017

Klopapier, Möbel und Pflanzen zerstören unsere Fellnasen am liebsten.

Wer braucht schon Sofas?

Es kann so schnell gehen: Nach einem kurzen Einkauf oder Treffen mit Freunden kommt man nach Hause und erwartet nichts Schlimmes. Doch mit einem Haustier muss man auf alles gefasst sein. Unsere vierbeinigen Freunde nutzen gerne mal die Gunst der Stunde und beschäftigen sich mit Dingen, die wir auf den ersten Blick nicht so lustig finden.

Neben Klopapier und Pflanzen werden in Abwesenheit der Besitzer auch gerne Möbel in ihre Einzelteile zerlegt. Besonders Sofas müssen daran glauben und werden mit viel Freude von unseren Fellnasen auseinandergenommen. Dabei geben sie sich so richtig Mühe.

Manche fühlen sich danach ertappt und andere Vierbeiner sind sogar richtig stolz auf ihr Werk. Dabei schauen sie uns leider so herzerwärmend an, dass wir es ihnen gar nicht übel nehmen können.

Was haben denn eure geliebten Vierbeiner in letzter Zeit so richtig kaputt gemacht?