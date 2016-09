Dieses Foto vom ersten Schultag geht durch Mark und Bein

Veröffentlicht von Maike Schwinum Veröffentlicht am 15. September 2016

"Stellt euch vor, das Schulfoto eurer Kinder in diesem Jahr wäre das letzte, was ihr jemals machen werdet."

Der erste Schultag ist für alle Eltern ein ganz besonderer. Ob Einschulung oder einfach der erste Tag des Schuljahres, der besondere Anlass wird nicht selten von Mama oder Papa mit einem Foto festgehalten. So machte es auch Julie Apicella, eine Mutter aus dem britischen Norfolk.

Die Mutter ​postete in diesem Jahr zum Schulbeginn eine Gegenüberstellung: Das Foto ihrer Tochter Emily von ihrem ersten Schultag im letzten Jahr und dieselbe Stelle in diesem Jahr - nur diesmal ohne Emily.

Denn Emily starb im Dezember 2015 im Alter von gerade mal 8 Jahren an den Folgen einer seltenen Form von Nierenkrebs. Etliche Therapien, Behandlungen und OPs konnten das Leben des Mädchens nicht retten. Heute, neun Monate nach dem tragischen Tod, setzt sich ihre Mutter Julie dafür ein, mehr Bewusstsein für die Symptome und das Auftreten von Krebs im Kindesalter zu schaffen. Daher auch die Fotos auf Facebook.

"Zeit für Schulfotos - doch ganz offensichtlich fehlt jemand sehr besonderes - meine Tochter Emily. Stellt euch vor, das Schulfoto eurer Kinder in diesem Jahr wäre das letzte, was ihr jemals machen werdet, und wird für immer nur eine Erinnerung bleiben", schreibt Julie zu den herzzerreißenden Aufnahmen.

Die Britin ruft außerdem alle dazu auf, ihre Profilbilder mit einer goldenen Schleife zu versehen, die für den Kampf gegen Krebs im Kindesalter steht. Sie sagt: "Auf die Symptome und die Häufigkeit von Krebs in der Kindheit aufmerksam zu machen, ist die erste Herausforderung."

So traurig und tragisch die Gegenüberstellung der Mutter auch ist, so mutig und stark ist es auch von ihr, dass sie sich dafür einsetzt, dass andere Familien nicht das erleben müssen, was sie durchmachen musste.