Was steckt hinter dem neusten Bodypositive-Trend #HipDips?

Es gibt einen neuen Bodypositive-Hashtag, der im Netz die Runde macht, und wir wollen ihn euch nicht vorenthalten. Frauen posten unter #HipDips Bilder, um anderen zu zeigen, warum die Form ihrer Hüften nichts ist, wofür sie sich schämen müssen.

Als 'Hip Dips' bezeichnet man die Dellen, die an den Seiten der Hüften entstehen, die also quasi zwischen Hüfte und Oberschenkel sitzen. Das führt dazu, dass Frauen nicht die gesellschaftlich gefeierte "Sanduhr-Figur" haben, sondern sozusagen einen "Knick" in der Silhouette haben.

"Mein SKELETT ist einfach so geformt."

Dieses äußerliche Merkmal ist absolut nichts Schlimmes oder Verwerfliches - das weiß auch Bloggerin Rebecca Nolan. Doch das war nicht immer so. In einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite spricht die junge Frau darüber, wie sie früher mit ihrer Figur kämpfte und glaubte, ihre Hip Dips wären in Wirklichkeit fiese Makel, die sie mit viel Sport loswerden könnte.

"Ich realisierte, dass ich nicht einen schrecklichen Rettungsring habe, sondern einfach nur hochsitzende Hüften", schreibt die Bloggerin. "Mein SKELETT ist einfach so geformt. (...) All meine Unsicherheiten kamen davon, dass ich dachte, es stimmte etwas nicht mit mir, etwas, dass ich ändern musste. Zu realisieren, dass ich es nicht ändern konnte, bescherte mir mehr Selbstakzeptanz und große Erleichterung."

#HipDips ist die neuste Bodypositive-Bewegung

Und Rebecca ist nicht die einzige, die ihre #HipDips feiert. Unter dem Hashtag posten Hunderte von Frauen Bilder, um zu zeigen, dass die Form ihrer Hüften nichts ist, was versteckt oder kaschiert werden muss.

© Instagram / boaforma

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, die laut werden und sagen, eine Bodypositive-Bewegung wie #HipDips sei ebenso verwerflich wie gefährliche Mager-Trends á la "Thigh Gap" und Co.

Dagegen lässt sich argumentieren, dass es bei einem Trend wie diesem nicht darum geht, Menschen ohne Hip Dips auszuschließen oder als weniger schön zu bezeichnen. Viel mehr geht darum, Menschen, die wegen ihrer Hüftform mit Unsicherheiten kämpfen, zu zeigen, dass ihre vermeintlichen Makel etwas ganz Normales sind und sie damit nicht alleine sind.

Was sagt ihr zu der Hip-Dips-Bewegung?