Happy End nach 65 Jahren! Diese beiden mussten so lange warten, um endlich JA sagen zu können

Vor 65 Jahren standen die beiden schon mit einem Bein vor dem Traualtar, doch dann lösten die Eltern der Braut die Verbindung.

Es klingt wie eine Geschichte aus einem Roman: Vor 65 Jahren waren Helen Andre und Davy Moakes aus England nicht nur ein Liebespaar, sondern waren damals fest entschlossen, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen. Sie waren verlobt und wollten heiraten.

​Doch 1951 tickten die Menschen noch ein bisschen anders und weil der damals 21-jährige Davy sein Geld als Künstler verdiente, waren Helens Eltern nicht einverstanden und lösten die Verlobung. Nach zwei Jahren Beziehung fand die Liebe der beiden ein jähes Ende, weil er in den Augen seiner Schwiegereltern nicht gut genug war.

"Es hat ihnen beiden das Herz gebrochen", erzählt Helens Tochter Debbie Williams. ​"Doch damals hat man eben gemacht, was einem gesagt wurde." Nachdem ihre Mutter Helen, heute 82 Jahre alt, vor einigen Jahren auch ihren dritten Ehemann verlor, beschloss Debbie, Davy Moakes zu suchen. Der heute 86-Jährige war überrascht, aber sehr erfreut, als er hörte, wer da nach ihm Ausschau hielt.

"Sie fingen wieder an zu reden, ihre Beziehung wiederzuentdecken und sie verliebten sich erneut. Ich freue mich so für sie", so Debbie. Am vergangenen Freitag dann durften die beiden endlich 'Ja' zueinander sagen. In einer kleinen intimen Zeremonie versprachen sich die beiden, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen.

​"Wenn du jemanden so sehr liebst, wie wir einander, vergeht das einfach nie", so Davy. Und seine frisch Angetraute ergänzt: "Ich habe ihn mein ganzes Leben lang geliebt, ich bin überglücklich, wir sind endlich zusammen."

Da möchte man doch allen ernstes an die eine große Liebe glauben.