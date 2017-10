Der schwedische Möbel-Gigant will nicht mehr nur die Zweibeiner mit seinen Designs beglücken. In Zukunft sollen auch Bello und Minka die Vorzüge des skandinavischen Designs genießen dürfen.

Wer rastet, der rostet - das dachte sich nun wohl das Produkt-Team im Hause IKEA. Denn nachdem sich der Konzern mittlerweile in so gut wie jedem Wohn- und Kinderzimmer wieder findet, sollen nun auch die Haustiere der Kunden von den schwedischen Designs profitieren dürfen. Deshalb hat IKEA mit der Linie 'Lurvig' Möbel erschaffen, die allein für Hunde und Katze sind.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Von nun an (bzw. in Deutschland vermutlich ab März 2018) können wir noch mehr Geld im Gelb-Blauen-Möbelhaus ausgeben. Denn dann gibt es da Betten, Schränke, Näpfe, Leinen und alles was das Haustierherz begehrt.

Selbstverständlich gibt es auch ein ausklappbares Schlafsofa für die lieben Vierbeiner. Schließlich bekommen die auch mal tierischen Besuch.

Einfach so hat IKEA die Möbel natürlich nicht designt. In Rücksprache mit Tierärzten sollen die Möbel nicht nur schön aussehen, sondern den Tieren auch bestmöglichen Komfort bieten. Funktionalität, Aussehen und ein erschwinglicher Preis sollen die Herrchen und Frauchen dieser Welt überzeugen.

Bisher sind die schicken Tier-Möbel aber erst in vereinzelten Filialen in Portugal, Frankreich, Japan, Kanada und den USA erhältlich. Wann genau, bzw. ob 'Lurvig' auch zu uns kommt, steht leider noch nicht fest. Man wolle erst abwarten, wie gut sich die 55 Produkte in den Pilot-Ländern verkaufen.

Wer trotzdem schon mal einen Blick auf die Produkte werfen will, der schaut am besten im amerikanischen Onlineshop von Ikea vorbei.

