Es scheint wie ein ganz normales Instagram-Profil - doch diese Frau ist ernsthaft krank

Wenn man genau hinsieht, so haben alle Bilder eine erschütternde Gemeinsamkeit...

Der Instagram-Account von Louise Delage tauchte eines Tages scheinbar aus dem Nichts auf. Zunächst schien das Profil wie das einer ganz normalen jungen Frau. Die 25-Jährige aus Paris veröffentlichte stylische Bilder aus ihrem Leben, mit Freunden, von Partys und aus dem Urlaub. Das offenbar trendige Leben der Franzosin zog viele Fans an und in kürzester Zeit hatte Louise über 40.000 Follower.

Doch schon bald stellte sich heraus, dass nichts war wie es schien: Louise ist keine echte Person und das Profil wurde von der Pariser Werbeagentur 'BETC' kreiert. Mit der ungewöhnlichen Kampagne wollten sie aufzeigen, wie einfach es sein kann, zu übersehen, wenn jemand an einer Sucht leidet. Und die Botschaft kam an.

Schaut man sich "Louise" Bilder genauer an, so fällt auf, dass alle Aufnahmen eines gemeinsam haben: In jedem Bild ist irgendeine Art von Alkohol zu sehen - ob Weinglas, Bierflasche oder Champagner-Flöte.

BETC taufte das Projekt 'Like My Addiction' (zu deutsch: 'Mögt meine Sucht'), was darauf anspielen soll, dass Nutzer im Netz den hübschen Bildern etliche "Likes" und "Gefällt mir"-Angaben erteilten​, ohne zu merken, was ihnen da wirklich "gefiel".

"Diese Kampagne öffnet hoffentlich vielen Menschen die Augen", so Stéphane Xiberras, der Präsident von BETC, im Gespräch mit 'AdFreak'. "Ich hoffe, sie wenden sich an eine Organisation, die ihnen mit ihrer Sucht helfen kann. In dieser Ära scheint es, je mehr die Menschen ihr perfektes Leben in den sozialen Netzwerken vorführen, umso mehr verstecken sie die nicht-so-perfekte Realität."

