CelluliteSaturday: Der neue Trend, der Frauen dazu aufruft, ihre Dellen zu lieben

90 Prozent aller Frauen haben die Dellen - und das ist völlig in Ordnung!

Fast alle Frauen haben mit Dingen zu kämpfen, die ihnen an ihrem Körper nicht gefallen. Dazu gehört für viele auch Cellulite - kleine Dellen, die wir alle kritisch im Spiegel beäugen, hassen und um jeden Preis verstecken. Unser Kampf mit den vermeintlichen Makeln kostet uns allzu oft nicht nur viel Geld für teure Beauty-Produkte, sondern auch unser Selbstbewusstsein.

Doch das will die kanadische Bloggerin Kenzie Brenna jetzt ändern. Auf ihrem Instagram-Profil startete die Bodypositive-Aktivistin im letzten Monat den Hashtag #CelluliteSaturday (zu Deutsch: "Cellulite Samstag"). Die Aktion soll Frauen dazu aufrufen, Fotos zu posten, auf denen sie stolz ihre Dellen zeigen.

In ihrem eigenen ersten #CelluliteSaturday-Post erklärt Kenzie, dass ihre Cellulite nichts mit einem ungesunden Lebensstil oder fehlender Bewegung zu tun hat. Aber vor allem stellt sie klar, dass sie gelernt hat, ihre Makel zu lieben und zu akzeptieren - und das sollten wir alle.

Ich mache fünfmal die Woche Sport. Ich mache dich mit meiner Ausdauer platt, ich dehne mich, ich mache Yoga, ich esse viel Gemüse und ich trinke über zwei Liter Wasser am Tag. Früher habe ich Cremes und Massagen benutzt und sogar über eine Operation nachgedacht. ALSO sagt mir bitte nicht, dass ich noch fitter, noch gesünder, noch mehr dies und das sein muss. Sagt mir nicht, dass ich diese eine Creme probieren muss und versuchen muss, das Blut besser fließen zu lassen an den Stellen, wo meine Cellulite ist. Denn das habe ich alles schon probiert. Meine Freunde, meine Cellulite ist da und wird auch bleiben. Und für mich ist das verdammt nochmal in Ordnung.

Etliche Frauen haben es Kenzie gleich getan und ebenfalls stolz Bilder ihrer Cellulite auf Instagram unter dem Hashtag geteilt.

Dieser Hashtag-Trend soll Frauen bestärken, ihre Körper zu lieben - und vor allem uns alle daran erinnern, dass Cellulite etwas ganz Normales ist, für das sich niemand schämen muss. Und, dass es nicht zwingend etwas über die Gesundheit und Fitness seines Trägers sagt.

90 Prozent aller Frauen und sogar 10 Prozent aller Männer haben Cellulite. Ganz egal wie sie gebaut sind oder wie viel Pfund sie auf den Hüften haben. "Cellulite ist keine Indikation für unsere Gesundheit und keine Indikation für unseren Selbstwert", so Kenzie im Gespräch mit 'Self'.

Wir sind auf jeden Fall völlig begeistert von diesem neuen Hashtag-Trend und hoffen, er setzt sich durch! Was meint ihr?