Sie hört, wie ihre Tischnachbarn über Homosexuelle lästern - ihre Reaktion ist einfach genial

Diese Geschichte beweist: Man muss auf Hass nicht mit Hass reagieren.

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr in einem Restaurant euer Abendessen genießt und plötzlich hört, wie eine Familie am Nebentisch feindliche, fiese und homophobe Kommentare von sich gibt? So ging es kürzlich einer jungen Frau aus Texas. Doch sie reagierte ganz anders, als es wohl die meisten von uns erwartet oder auch selbst getan hätten.

Natalie Woods war im 'Snuffer's Restaurant' im texanischen Addison als sie hörte, wie drei Leute am Tisch neben ihr darüber sprachen, dass ihr "liberaler" Neffe sich als schwul geoutet habe. Sie seien davon "angewidert" und würden dafür "beten", dass Jesus ihn "heilen" würde.

Im Gespräch mit der 'Huffington Post' erklärt Natalie, dass sie sich trotz allen Ärgers dazu entschließen konnte, die Familie nicht direkt anzusprechen und zu ermahnen, sondern ihnen viel mehr mit Liebe zu begegnen. "Ich wollte mich so verhalten, wie Jesus es wirklich getan hätte", so die junge Frau.

Also zahlte sie die Rechnung für alle drei und schrieb auf den Beleg eine kurze Botschaft:

"Fröhliche Festtage von dem sehr homosexuellen, sehr liberalen Tisch, der neben euch saß. Jesus hat mich so gemacht. P.S. Akzeptiert eure Familie."

Dann verließ Natalie das Lokal, ehe die Familie es mitbekam und erzählte die Geschichte ihres Erlebnisses auf Facebook:

Loading...

Das Netz war begeistert von Natalies Geste und so erhielt ihr Post in kürzester Zeit Hunderte von Likes. "Es ist an der Zeit, dass ich und alle anderen Menschen in diesem Land einander verteidigen, Minderheiten verteidigen, Menschen aller Herkunftsländer und Religionen verteidigen", sagt sie. "Manchmal kann das schon mit kleinen Gesten der Liebe beginnen."

Wir stimmen ihr aus vollem Herzen zu und finden, wir alle sollten auf fiese Menschen so reagieren!