Wenn ihr um DIESE Zeit Kaffee trinkt, nehmt ihr ab!

Experten erklären, wie unser liebstes Heißgetränk uns beim Abnehmen helfen kann.

Kaffee ist lebenswichtig - so viel ist sicher. Ohne ihn kommen die meisten von uns morgens nicht in die Gänge und auch das ein oder andere Nachmittags-Tief kann mit ein wenig Koffein bekämpft werden. Doch jetzt soll der Wundertrunk uns angeblich auch noch beim Abnehmen helfen!

Loading...

Wer sich mit etwas weniger Gewicht wohler fühlt oder wer einfach bei dieser Behauptung neugierig geworden ist, der sollte jetzt genau hinhören. Diät- und Ernährungsexpertin Dara Godfrey hat nämlich im Gespräch mit 'Byrdie' erklärt, dass Kaffee für kurze Zeit unseren Stoffwechsel anregt.

"Es sendet den Fettzellen Signale, Fett zu verbrennen", so die Expertin. "Es kann außerdem helfen, während Mahlzeiten weniger zu essen, da es unser Hungergefühl verringert."

So sieht der ideale Kaffee-Genuss aus

Also wann und wie sollten wir unseren Kaffee trinken, um diesen Abnehm-Effekt auszunutzen? Expertin Dara empfiehlt vor 15 Uhr zwei bis drei Tassen Kaffee zu sich zu nehmen - schwarz. Außerdem eignet sich unser liebstes Heißgetränk auch als Genuss vor dem Sport, denn es schenkt uns Energie und hilft unserem Körper beim Sport mehr Fett zu verbrennen.

Loading...

Wer sich jetzt voller Freude am liebsten direkt kopfüber in einen frischgebrühten Pott schmeißen will, der sei gewarnt: Kaffee hat auch Nebenwirkungen. Wenn wir zu viel davon trinken, erhöht er die Hormone, die bei uns für Stress und Gewichtszunahme sorgen. Vier Tassen am Tag ist laut Experten das Maximum.

Wir sind auf jeden Fall begeistert von dieser Erkenntnis und freuen uns nun umso mehr, dass unser morgendlicher Freund und Helfer auch einen genialen Nebeneffekt hat.