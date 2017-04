So natürlich und faszinierend: Diese neue Variante des Kaiserschnitts ist unglaublich

Achtung, die folgenden Bilder sind nichts für schwache Nerven - aber am Ende auch nur ganz natürlich!

Ihr kennt sicher auch die Diskussionen darum, ob eine Kaiserschnitt-Geburt eine "richtige" Geburt ist oder nicht. Mal von dem medizinischen Faktor abgesehen, glauben viele noch immer, dass man dem Kind etwas wegnehmen würde, ihm der Einstieg ins Leben zu leicht gemacht würde und dass das Kind vermeintlich später Nachteile davon haben könnte.

Egal, was man nun glaubt oder nicht, ob man Befürworter oder totaler Gegner von (nicht notwendigen) Kaiserschnitten ist - es gibt in der Geburtshilfe eine "neue" Variante der Kaiserschnittgeburt. Ein Gynäkologe aus Venezuela teilte die folgenden Videos auf seiner Instagram-Seite.​

Noch einmal die Warnung, dass sich hierbei um eine echte Geburt handelt. Die Bilder könnten auf manche verstörend wirken.



Das Verfahren in diesem Video ist eine Mischung aus einer natürlichen Geburt und einem Kaiserschnitt. Man spricht deshalb von einer Kaisergeburt. Wie bei einer natürlichen Geburt muss das Kind "aus eigener Kraft" das Licht der Welt erblicken.

​



Diese Methode des Kaiserschnitts wird tatsächlich auch schon vereinzelt seit 2012 in Deutschland praktiziert. Die Charité in Berlin ist eine Klinik, die dieses Verfahren anwendet.

​



​Im Gegensatz zum bisher bekannten Kaiserschnitt können die Eltern, ähnlich wie bei einer natürlichen Geburt, viel näher dabei sein, wenn ihr Nachwuchs auf die Welt kommt. Das wiederum soll die Bindung zwischen ihnen und dem Baby stärk.

​Anders als beim Kaiserschnitt - und unter der Voraussetzung, dass es Mutter und Kind gut geht - kann Mama ihr Kind auch bereits kurz nach der Geburt in den Arm nehmen und der Vater kann die Nabelschnur selbst durchtrennen.

Wenn also das nächste Mal jemand in eurer Gegenwart andeutet, dass so ein Kaiserschnitt nichts mit einer "richtigen" Geburt zu tun hat, dann zeigt ihm oder ihr ab jetzt einfach diese Aufnahmen. Und dann ist hoffentlich auch mal Ruhe im Karton!